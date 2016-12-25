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Общество | В Кузнецке состоится семейный конкурс по лепке снеговиков

25.12.2016|11:56
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4 января в Кузнецке впервые пройдет семейный конкурс «Чудо-снеговик». Он начнется в 11:00 сразу на двух городских площадках: возле МЭЦ «Юность» и в Западном микрорайоне.

К участию в конкурсе по лепке снеговиков приглашаются семейные команды - от 3 до 7 человек, живущих в Кузнецке. Каждая из них может представить на рассмотрение жюри только одного снеговика высотой не ниже 1,5 метра. На его создание у участников будет час.

«Из представленных работ отборочная комиссия выберет лучшие. Всех участников наградят поощрительными новогодними призами, финалисты получат подарки, а фотографии лучших скульптур будут размещены в социальных сетях», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 3-30-44, 2-56-52.

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