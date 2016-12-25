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Общество | В Каменке устроили предновогоднюю продуктовую ярмарку

25.12.2016|13:21
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На прилавках каменской предновогодней ярмарки товар не залеживается. Цены покупателей радуют. Так, 3,5 тонны сахара было продано за 2 часа, по 37 рублей за килограмм он расходился быстро.

На предпраздничной ярмарке у продавцов и производителей товаров и вид соответствующий. Например, Дед Мороз, Снегурочка и их веселые молочники приехали из Кобылкина. Расхваливают национальную кухню, собственные умения и преимущества своей продукции.

«Все делаем из свежего молока», - сообщили они.

«Сегодня больше мясной продукции. Есть зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия - словом, практически все, для того чтобы местные жители подготовились к Новому году», - отметил глава администрации Каменского района Константин Грошев.

На призыв райадминистрации принять участие в ярмарке и создать людям праздничное настроение откликнулись почти все местные производители продуктов питания.

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