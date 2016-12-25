25.12.2016 | 11:05

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводят на территории Пензы и Пензенской области ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Оно завершится 30 декабря - к этому времени проверят более 30 тысяч владельцев оружия.

В рамках мероприятия также до граждан доводится информация о плюсах добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В этом случае пензенцам не грозит уголовная ответственность, зато обещано денежное вознаграждение.

«Для оформления добровольной сдачи граждане должны обратиться в отдел полиции по месту жительства, написать заявление и предоставить оружие или боеприпасы. Сданное оружие направляется на экспертизу. Комиссия при территориальном отделе полиции с учетом его технического состояния и в пределах установленных норм определяет размер выплат. Максимальной оценке подлежат технически исправные предметы вооружения, находящиеся в боевом состоянии. В отдельных случаях размер выплат может быть увеличен, например, если будет сдано оружие, имеющее историческую ценность», - пояснил начальник лицензионно-разрешительной системы Александр Евстифеев.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, с начала года пензенцы сдали 89 единиц оружия, более 4,5 тысячи патронов, 1 снаряд, 2 тротиловые шашки, 495 граммов пороха. Им было выплачено вознаграждение на общую сумму 230 тысяч 530 рублей.