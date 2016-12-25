Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|25 дек 2016|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Общество | Приставы предлагают пензенцам выплатить долги до Нового года

25.12.2016|12:08
Печать

В преддверии Нового года региональное управление ФССП предлагает пензенцам узнать о своих долгах и имеющихся ограничениях.

С 26 по 30 декабря для жителей области будет работать горячая линия. Приставы ответят на вопросы по имеющимся в отношении граждан исполнительным производствам и ограничениям по номеру 20-65-55. Кроме того, в круглосуточном режиме в эти дни будет работать телефон дежурной части управления 20-65-09.

Также 27 декабря с 15:00 до 19:00 в здании железнодорожного вокзала станции Пенза-I пройдет информационная акция «Узнай о своих долгах».

«Постановление об ограничении выносится в отношении гражданина в том случае, если его совокупный долг составляет свыше 10 тысяч рублей. Процедура снятия ограничения происходит только после полного погашения долга и занимает более 7 дней. Именно поэтому гражданам стоит помнить о своевременной уплате долгов, чтобы не омрачать предстоящие новогодние праздники», - напомнили в пресс-службе УФССП.

0
0
0
0
Гость|25.12.2016 13:17|

Заплатите или в ночь с 31 на 1 мы придём и заберём ваших детей в счёт долга!!!

Гость|25.12.2016 13:19|

Много раз обращался - БЕСТОЛКУ. Пока пени не начислят и не откроют НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО в списках не значишься. Потом отговорки - *опечатки в фамилии, адресе, постановлении и т.д.*.

Но со сберкарты снимают безовсяких затруднений

Гость|25.12.2016 14:22|

Гость писал(a):

Гость|25.12.2016 13:19|

Много раз обращался - БЕСТОЛКУ. Пока пени не начислят и не откроют НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО в списках не значишься.

«Это происходит регулярно. В прошлый раз запах стоял полгода», - уточнила ее соседка Галина Анатольевна.

Гость|25.12.2016 14:26|

Хорошие люди в чиновники, полицаи, пристава, судейские, прокурорские никогда не пойдут.

Гость|25.12.2016 14:54|

Гость писал(a):

Но со сберкарты снимают безовсяких затруднений
Это одна из причин, почему я храню деньги только налом

Гость|25.12.2016 14:57|

Гость писал(a):

Гость|25.12.2016 14:54|

Гость писал(a):

Но со сберкарты снимают безовсяких затруднений

Это одна из причин, почему я храню деньги только налом

Не стоит раскрывать все секреты. Хранить деньги нужно исключительно на карточках :)

Гость|25.12.2016 15:03|

все долги государству простых граждан государству нужно простить, хватит того что все народные богатства пользуют небольшая кучка паразитирующих госалигархов

Гость|25.12.2016 15:13|

Гость писал(a):

. Хранить деньги нужно исключительно на карточках :)
а почему на карточках ? а можно под карточками ?

Гость|25.12.2016 16:06|

Неужели в городе остались жители без пластиковых карт? Во всех предприятиях,заводах заставляли их оформлять для перечисления зарплат, пособий.

Гость|25.12.2016 16:08|

Гость писал(a):

«Это происходит регулярно. В прошлый раз запах стоял полгода», - уточнила ее соседка Галина Анатольевна.
Пока вонь идёт только от Вас.

Гость|25.12.2016 16:12|

по подробнее,пожалуйста мужики!это многим поможет,в частности тем кого это полицейское государство грузит по беспределу.

Гость|25.12.2016 16:29|

У меня нет карты и все хорошо и нафиг не нужна и денежки живые душу греют

Гость|25.12.2016 17:47|

Во времена оны иметь неоплаченный долг считалось позором. А ныне, видимо, времена подлецов, наглецов и мошенников, т.е., людей, не имеющих понятия о чести. Поэтому и столько должников, в том числе алиментщиков, перечисляющих своим детям гроши или вовсе ничего не перечисляющих.

Гость|25.12.2016 18:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Но со сберкарты снимают безовсяких затруднений
Это одна из причин, почему я храню деньги только налом
Где лежат ?

Гость|25.12.2016 18:50|

Гость писал(a):

У меня нет карты и все хорошо и нафиг не нужна и денежки живые душу греют
А в наше время душу грело совсем другое ... Прикинь откуда ноги ростут.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!