25.12.2016 | 12:08

В преддверии Нового года региональное управление ФССП предлагает пензенцам узнать о своих долгах и имеющихся ограничениях.

С 26 по 30 декабря для жителей области будет работать горячая линия. Приставы ответят на вопросы по имеющимся в отношении граждан исполнительным производствам и ограничениям по номеру 20-65-55. Кроме того, в круглосуточном режиме в эти дни будет работать телефон дежурной части управления 20-65-09.

Также 27 декабря с 15:00 до 19:00 в здании железнодорожного вокзала станции Пенза-I пройдет информационная акция «Узнай о своих долгах».

«Постановление об ограничении выносится в отношении гражданина в том случае, если его совокупный долг составляет свыше 10 тысяч рублей. Процедура снятия ограничения происходит только после полного погашения долга и занимает более 7 дней. Именно поэтому гражданам стоит помнить о своевременной уплате долгов, чтобы не омрачать предстоящие новогодние праздники», - напомнили в пресс-службе УФССП.