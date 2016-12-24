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Общество | За сутки «Пензадормост» вывез из города почти 4 000 кубометров снега

24.12.2016|10:32
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Улицы Пензы продолжают расчищать от снега. В пятницу, 23 декабря, МУП «Пензадормост» задействовал в работах 123 единицы техники.

«В ночь основные силы были направлены на вывоз снега с улиц Кирова и Суворова, Измайловского и Бауманского моста», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

По данным МУП «Пензадормост», всего из областного центра за сутки было вывезено 3 993 кубометра снега.

В субботу, 24 декабря, работы будут проводиться на улицах Окружной и Карпинского.

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Гость|24.12.2016 10:50|

Город по прежнему в снегу, он из леса снег вывозит?

Гость|24.12.2016 10:57|

penzainform.ru писал(a):

всего из областного центра за сутки было вывезено 3 993 кубометра снега.
Камаз - 7 кубов, 570 рейсов за сутки?

Гость|24.12.2016 11:00|

Супер объемы. Это тогда каждая единца техники за сутки должна была сделать 3 рейса по 10 кубов каждый...

Гость|24.12.2016 11:13|

снег уже не идет неделю, а они все убирают, че убирают не понятно))))))))))))))

Гость|24.12.2016 11:14|

Одна пустая болтовня!

Гость|24.12.2016 11:14|

Это сколько же денег на топливо списали?

Гость|24.12.2016 11:15|

Гость писал(a):

Гость|24.12.2016 11:13|

снег уже не идет неделю, а они все убирают, че убирают не понятно))))))))))))))

Городу срочно нужны средства на корпоративы-что не понятно?

Гость|24.12.2016 11:16|

расчищают у коттеджей чинушь, вот это правда, а это ерунду вечно напишут)

Гость|24.12.2016 11:25|

в дормосте самосвалов столько нету

Гость|24.12.2016 12:10|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|24.12.2016 11:13|

снег уже не идет неделю, а они все убирают, че убирают не понятно))))))))))))))

Городу срочно нужны средства на корпоративы-что не понятно?

Не городу, а чинушкам. Им ещё и премии нужны ох... какие!

Гость|24.12.2016 12:29|

Столько снега нет в Пензе. Интересно как эти объемы контролируются? Может быть надо уже это как-то проверять. В Пензе осадков в виде снега нет почти две недели, а его все вывозят и вывозят.

Гость|24.12.2016 12:45|

Наталья Канцерова, ау!

Гость|24.12.2016 12:48|

наверное в Москве столько вывозят. надо быть все таки скромнее.

Гость|24.12.2016 13:07|

Гость писал(a):

Гость|24.12.2016 12:45|

Наталья Канцерова, ау!

Наверное и ей приглашение пришлют.

почему наверное)

Гость|24.12.2016 13:22|

Бе-200ЧС забирает на борт до 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12-14 секунд. Для увеличения эффективности тушения пожара в воду с помощью центробежных насосов могут добавляться химические огнегасящие жидкости.

Авиацией МЧС России было совершено 7 вылетов, произведены 22 слива воды массой 264 тыс. литров.

Самолёты МЧС России не только тушили пожары в Израиле, но и осуществляли мониторинг лесопожарной обстановки, что позволило не допустить распространение пожаров в сторону города Хайфа с населением более 270 тыс. человек, города Давида и южной части города Иерусалим с населением более 820 тыс. человек.

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Имя: Гость
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