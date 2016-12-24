24.12.2016 | 10:32

Улицы Пензы продолжают расчищать от снега. В пятницу, 23 декабря, МУП «Пензадормост» задействовал в работах 123 единицы техники.

«В ночь основные силы были направлены на вывоз снега с улиц Кирова и Суворова, Измайловского и Бауманского моста», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

По данным МУП «Пензадормост», всего из областного центра за сутки было вывезено 3 993 кубометра снега.

В субботу, 24 декабря, работы будут проводиться на улицах Окружной и Карпинского.