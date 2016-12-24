24.12.2016 | 13:15

В разных микрорайонах Пензы могут появиться снежные горки. Поручение рассмотреть соответствующее предложение дал во время оперативного совещания, которое состоялось в мэрии в субботу, 24 декабря, глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Необходимо, опираясь на предложения жителей, продумать возможные места для снежных горок, чтобы у пензенцев была возможность организовать семейный досуг с пользой для здоровья», - подчеркнул мэр во время обсуждения занятости детей в период зимних каникул.

По его словам, вопросы, связанные с обустройством таких горок, должны решаться на местах: с помощью уличных комитетов, старших по домам, общественных объединений. Кроме того, граждане могут обращаться в районные администрации.

Напомним: на том же совещании коммунальщикам поручили активизировать работы по благоустройству в преддверии новогодних и рождественских каникул, чтобы у жителей Пензы было праздничное настроение.