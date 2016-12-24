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Общество | В разных микрорайонах Пензы выберут места для снежных горок

24.12.2016|13:15
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В разных микрорайонах Пензы могут появиться снежные горки. Поручение рассмотреть соответствующее предложение дал во время оперативного совещания, которое состоялось в мэрии в субботу, 24 декабря, глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Необходимо, опираясь на предложения жителей, продумать возможные места для снежных горок, чтобы у пензенцев была возможность организовать семейный досуг с пользой для здоровья», - подчеркнул мэр во время обсуждения занятости детей в период зимних каникул.

По его словам, вопросы, связанные с обустройством таких горок, должны решаться на местах: с помощью уличных комитетов, старших по домам, общественных объединений. Кроме того, граждане могут обращаться в районные администрации.

Напомним: на том же совещании коммунальщикам поручили активизировать работы по благоустройству в преддверии новогодних и рождественских каникул, чтобы у жителей Пензы было праздничное настроение.

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Гость|24.12.2016 13:42|

В микрорайоне Север, раньше за бывшим магазином "Север" строили большой снежный городок, хотелось бы вернуть его

Гость|24.12.2016 14:02|

Гость писал(a):

В микрорайоне Север, раньше за бывшим магазином "Север" строили большой снежный городок, хотелось бы вернуть его
К уличным комитетам, старшим по домам, общественным организациям обращайтесь... сами в общем, сами...

А если кого за благоустройство оштрафовать надо - эт сразу в администрацию.

Гость|24.12.2016 14:43|

penzainform.ru писал(a):

у жителей Пензы было праздничное настроение
вот именно, уже было

Гость|24.12.2016 14:58|

На Маяке где сие место будет ???

Гость|24.12.2016 15:52|

Зачем они нужны . Опять скажут из бюджета было потрачено уйма денег . Не хватало бы того чтобы на этих горках люди ноги руки поломали . Кому нужны горки и кому нужны гипсы добро пожаловать в Засеку . Вот там и катайтесь на ватрушках и таблетках хоть до гробовой доски .

Гость|24.12.2016 15:52|

Ползимы прошло. К весне сделают?

Гость|24.12.2016 15:53|

Ради распила и летом сделают .

Гость|24.12.2016 16:45|

Что мешает? Встань возьми лопату и постройки для своих чад! А тролить и дебил сможет!!!

Гость|24.12.2016 17:22|

Гость писал(a):

Что мешает? Встань возьми лопату и постройки для своих чад! А тролить и дебил сможет!!!
Браво! Поддерживаю!

Имя: Гость
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