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Общество | В Пензе покажут спектакль о царской семье и проведут фотосессию

24.12.2016|14:11
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В воскресенье, 25 декабря, пензенские православные активисты организуют в областном центре несколько культурных мероприятий.

Так, в актовом зале духовной семинарии состоится премьера спектакля «Рождественская елка царской семьи». Постановка подготовлена учениками воскресной школы «Горлица» при храме Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы к 100-летию революционных событий 1917 года.

На мероприятие приглашаются все желающие. Начало в 12:00. Адрес семинарии: улица Перекоп, 4.

С 15:00 до 18:00 в Архиерейском доме на Советской площади пройдет благотворительная фотосессия. Союз православной молодежи земли Пензенской продолжит сбор средств на детские православные журналы. Издания планируется передать в детские лечебные стационары областного центра.

«Желающие смогут сфотографироваться и пожертвовать на заявленное дело любую сумму на свое усмотрение. Фотосессию проведет партнер акции, известный пензенский фотограф Гаяне Авдалян. Предварительная запись по телефону 8 (909)315-86-95», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенской епархии.

Напомним: ранее сообщалось, что в актовом зале административного корпуса храма Петра и Павла 25 декабря состоится поэтический спектакль. Гости услышат стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Томаса Гарди, Дмитрия Быкова, Александра Блока, Саши Черного. Начало в 16:30.

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Гость|24.12.2016 15:17|

Покажут Распутина? Кшесинскую? Попа Гапона и 9 января? Ходынку?

Гость|24.12.2016 15:32|

Столько раз менялись учебники истории, что немудрено запутаться. Кто в курсе, подскажите, мы кого сейчас больше любим - невинно убиенную царскую семью или Ленина со Сталиным?

Гость|24.12.2016 16:04|

Из дневника Николая второго (1905г.): "...Убил ворону.

облава вышла веселая и удачная. Всего было убито 326 штук, из них пера {*6 Имеются в виду пернатые.} 81.Мною: 1 фазанка, 1 глухарка, 12 тетеревей, 2 вальдшнепов, 3 сер. куропатки, 4 русака и 12 беляков — всего — 35 штук.

отправился на Бабигонскую охоту. Приняли участие: д. Владимир, Николаша и Петя. Я убил 64 утки. Всего около 200.

Участвовали: д. Владимир, д. Алексей, Николаша и Петя. Всего убито 84 утки; мною 18.

В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять".

Гость|24.12.2016 16:13|

Согласно Журналу императорской охоты № 9, составленному ловчим Владимиром Романовичем Дицем.

"С 1884 по 1911 г., то есть за 27 лет, Николаем II были застрелены 11 582 бродячие собаки, 18 679 бродячих кошек. Получается, что Николай II в среднем уничтожал по 429 собак ежегодно и по 36 собак ежемесячно. Причем он занялся отстрелами собак с 1884 г., когда ему исполнилось 16 лет, начав с 12 собак в год, и самым успешным для него стал 1909 г., когда ему удалось установить личный рекорд, убив 903 собаки".

Гость|24.12.2016 18:05|

вот так вот по царски а сейчас так сразу живодер . а они с царя пример берут

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