24.12.2016 | 14:11

В воскресенье, 25 декабря, пензенские православные активисты организуют в областном центре несколько культурных мероприятий.

Так, в актовом зале духовной семинарии состоится премьера спектакля «Рождественская елка царской семьи». Постановка подготовлена учениками воскресной школы «Горлица» при храме Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы к 100-летию революционных событий 1917 года.

На мероприятие приглашаются все желающие. Начало в 12:00. Адрес семинарии: улица Перекоп, 4.

С 15:00 до 18:00 в Архиерейском доме на Советской площади пройдет благотворительная фотосессия. Союз православной молодежи земли Пензенской продолжит сбор средств на детские православные журналы. Издания планируется передать в детские лечебные стационары областного центра.

«Желающие смогут сфотографироваться и пожертвовать на заявленное дело любую сумму на свое усмотрение. Фотосессию проведет партнер акции, известный пензенский фотограф Гаяне Авдалян. Предварительная запись по телефону 8 (909)315-86-95», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенской епархии.

Напомним: ранее сообщалось, что в актовом зале административного корпуса храма Петра и Павла 25 декабря состоится поэтический спектакль. Гости услышат стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Томаса Гарди, Дмитрия Быкова, Александра Блока, Саши Черного. Начало в 16:30.