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Общество | Управляющим компаниям грозят штрафы за снег и сосульки

24.12.2016|09:02
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В пятницу, 23 декабря, представители пензенской мэрии проверили благоустройство городских территорий.

«В маршрут инспекционного объезда вошли улицы Пушкина, 8 Марта, Луначарского, Ухтомского, Урицкого, Циолковского, проспекты Победы и Строителей. В центре внимания - состояние дорог, остановочных павильонов, внутридворовых территорий», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Комиссия положительно оценила работу дворника и управляющей компании на Ухтомского, 1. На улице Циолковского, 9 и 12, напротив, было выявлено много проблем. Крыши не очищены от сосулек, козырьки подъездов и отмостки - от снега.

«Оба дома обслуживает ООО «УК «Жилсервис». Необходимо устранить выявленные недочеты, а управляющую компанию привлечь к административной ответственности», - распорядился заместитель главы администрации Юрий Ильин.

Штрафы грозят и ООО «УК «КБТ», в ведении которой находится многоквартирный дом № 9 по улице 8 Марта. Здесь нарекания вызвала некачественная очистка внутридворовой дороги.

«Нужно в срочном порядке привести в порядок данную территорию, иначе во время морозов образуются колеи», - подчеркнул Юрий Ильин.

По итогам выезда МУП «Пензадормост» было поручено активировать работы по очистке дорог и вывозу снега.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|24.12.2016 09:56|

В Эко квартал заверните,тут снег вообще не убирают на внутриквартальных дорогах...

Гость|24.12.2016 10:03|

в эко все убрано вездебы так и елка и горка все для жителей44

Гость|24.12.2016 10:45|

Тротуары не чистятся повсеместно. Почему? Нет ХОЗЯИНА в городе.

Гость|24.12.2016 10:46|

МУП Ленинского района вообще ничего не делает, кроме сбора денег.

Гость|24.12.2016 10:52|

Госжилстройтехинспекция на стороне УК, а не горожан. Никакого контроля. Возможно специально?!

Гость|24.12.2016 12:22|

Гость писал(a):

Тротуары не чистятся повсеместно. Почему? Нет ХОЗЯИНА в городе.

За что зарплаты и премии получают???

Гость|24.12.2016 16:10|

не забывайте , все это за счет жителей !!!

Имя: Гость
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