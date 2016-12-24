24.12.2016 | 09:02

В пятницу, 23 декабря, представители пензенской мэрии проверили благоустройство городских территорий.

«В маршрут инспекционного объезда вошли улицы Пушкина, 8 Марта, Луначарского, Ухтомского, Урицкого, Циолковского, проспекты Победы и Строителей. В центре внимания - состояние дорог, остановочных павильонов, внутридворовых территорий», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Комиссия положительно оценила работу дворника и управляющей компании на Ухтомского, 1. На улице Циолковского, 9 и 12, напротив, было выявлено много проблем. Крыши не очищены от сосулек, козырьки подъездов и отмостки - от снега.

«Оба дома обслуживает ООО «УК «Жилсервис». Необходимо устранить выявленные недочеты, а управляющую компанию привлечь к административной ответственности», - распорядился заместитель главы администрации Юрий Ильин.

Штрафы грозят и ООО «УК «КБТ», в ведении которой находится многоквартирный дом № 9 по улице 8 Марта. Здесь нарекания вызвала некачественная очистка внутридворовой дороги.

«Нужно в срочном порядке привести в порядок данную территорию, иначе во время морозов образуются колеи», - подчеркнул Юрий Ильин.

По итогам выезда МУП «Пензадормост» было поручено активировать работы по очистке дорог и вывозу снега.