24.12.2016 | 11:13

В 2017 году Пензенская область получит из федерального бюджета субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Распоряжение, которым средства распределяются между регионами России, подписал в четверг, 22 декабря, председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 15 декабря 2016 года», - уточняется на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, общая сумма финансирования составит 31 млрд 609 млн рублей. Пензенской области планируется выделить 153 млн 994 тыс. 400 рублей.

Один из соседей региона - Самарская область - получит почти в 4 раза больше, свыше 630 млн. Рязанской выделено 157 млн, Саратовской - около 265, Тамбовской - 242, Ульяновской - 225. Республике Мордовия предназначено 112 млн.