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Общество | Области выделено 154 млн на лекарства и питание для детей-инвалидов

24.12.2016|11:13
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В 2017 году Пензенская область получит из федерального бюджета субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Распоряжение, которым средства распределяются между регионами России, подписал в четверг, 22 декабря, председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 15 декабря 2016 года», - уточняется на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, общая сумма финансирования составит 31 млрд 609 млн рублей. Пензенской области планируется выделить 153 млн 994 тыс. 400 рублей.

Один из соседей региона - Самарская область - получит почти в 4 раза больше, свыше 630 млн. Рязанской выделено 157 млн, Саратовской - около 265, Тамбовской - 242, Ульяновской - 225. Республике Мордовия предназначено 112 млн.

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Гость|24.12.2016 16:15|

Вот сюда бы еще 15 миллионов добавить за к/т Луч, который попам за так отдали!

Гость|24.12.2016 17:04|

Гость писал(a):

Вот сюда бы еще 15 миллионов добавить за к/т Луч, который попам за так отдали!
Его снести дороже обойдётся это старьё

Имя: Гость
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