24.12.2016 | 12:35

В субботу, 24 декабря, в мэрии Пензы прошло рабочее совещание. Главы районных администраций отчитались об итогах санитарной пятницы и назвали проблемные с точки зрения благоустройства места, требующие дополнительной работы.

Мэр Виктор Кувайцев заострил внимание коллег на том, что до новогодних и рождественских праздников остаются считанные дни. В связи с этим нужно активизировать приведение в порядок мест массового пребывания людей, путей следования к таким объектам, а также территорий, прилегающих к торговым центрам и остановочным павильонам.

«Работайте с предприятиями торговли, чтобы входные группы в магазины были очищены от снега. Недопустимо скопление снежных навалов. Отсутствие благоустройства на таких точках портит все новогоднее оформление. У жителей города должно быть праздничное настроение», - обратился к главам районных администраций Виктор Кувайцев.

Также он распорядился провести собрания с руководителями управляющих организаций и напомнить им о необходимости своевременной очистки крыш от наледи и сосулек.

Перед МУП «Пензадормост» поставлена задача продолжить расчистку дорог (чтобы ширина проезжей части соответствовала нормативам) и вывоз снега.