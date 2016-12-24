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Общество | Мэр поручил создать праздничное настроение для пензенцев

24.12.2016|12:35
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В субботу, 24 декабря, в мэрии Пензы прошло рабочее совещание. Главы районных администраций отчитались об итогах санитарной пятницы и назвали проблемные с точки зрения благоустройства места, требующие дополнительной работы.

Мэр Виктор Кувайцев заострил внимание коллег на том, что до новогодних и рождественских праздников остаются считанные дни. В связи с этим нужно активизировать приведение в порядок мест массового пребывания людей, путей следования к таким объектам, а также территорий, прилегающих к торговым центрам и остановочным павильонам.

«Работайте с предприятиями торговли, чтобы входные группы в магазины были очищены от снега. Недопустимо скопление снежных навалов. Отсутствие благоустройства на таких точках портит все новогоднее оформление. У жителей города должно быть праздничное настроение», - обратился к главам районных администраций Виктор Кувайцев.

Также он распорядился провести собрания с руководителями управляющих организаций и напомнить им о необходимости своевременной очистки крыш от наледи и сосулек.

Перед МУП «Пензадормост» поставлена задача продолжить расчистку дорог (чтобы ширина проезжей части соответствовала нормативам) и вывоз снега.

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Гость|24.12.2016 12:53|

Осторожно клоуны на улице.

Гость|24.12.2016 13:08|

penzainform.ru писал(a):

У жителей города должно быть праздничное настроение
У кого настроение не будет праздничным - будут привлечены к уголовной ответственности за экстремизм!

Всем радоваться!

Гость|24.12.2016 13:10|

Пусть подаст в отставку,настроение у всех улучшится.

Гость|24.12.2016 13:12|

penzainform.ru писал(a):

Недопустимо скопление снежных навалов.
Нахрена соскребли снег с газонов по четной стороне ул. Володарского от Театрального проезда до ул. Пушкина? Кому он там мешал?

На этом месте теперь куча жоповозок, от газона по весне останется грязное месиво, как перед мехдвором в нищем колхозе в распутицу!

Гость|24.12.2016 13:17|

Мы и без мэра улучшим праздничное настроение . Нет ни чего веселей чем коробка настойки боярышника.

Гость|24.12.2016 13:22|

Снега полно в этом году, го снежных горок для детей нет! Праздничное освещение убогое! Зарплата с нового года снижена. Какое праздничное настроение??? Может попробовать боярышника настойку?

Гость|24.12.2016 13:33|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 24 декабря, в мэрии Пензы прошло рабочее совещание. Главы районных администраций отчитались об итогах санитарной пятницы и назвали проблемные с точки зрения благоустройства места, требующие дополнительной работы.
Задолбало это благоустройство. Это просто пыль в глаза и видимость работы чиновников. Нет работы, не на что жить, и не нужно в такой ситуации ваше благоустройство. Радость на лице? Это хорошая мина на харе при плохой игре.

Гость|24.12.2016 13:40|

А у делопутов наоборот настроение праздничное . Они новый год на пляжах дорогих встречать будут и зимние каникулы там проведут . Вот было бы хорошо что бы не вернулись.

Гость|24.12.2016 13:44|

Мэр, а тротуары в Пензе чистить от снега уже не надо?

Гость|24.12.2016 13:46|

Нет в городе хозяина, один бардак.

Гость|24.12.2016 13:49|

а вот у меня не праздничное в кармане 550 руб.и по ходу уже не прибавиться!)))) всех с наступающим!

Гость|24.12.2016 13:50|

Они там все бесполезные . От них толку огромный НОЛЬ .

Гость|24.12.2016 13:52|

На 550 рублей конечно не погуляеш . Держись брат . Скоро у нас будет всё у них ни чего .

Гость|24.12.2016 14:16|

На луну б вы все улетели вот радости было бы.

Гость|24.12.2016 14:16|

Сосульки на крышах не трогайте!!! А то ещё крыши продырявите! Тогда точно у людей радости не будет!!!

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Имя: Гость
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