23.12.2016 | 16:29

В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства выбрали самую красивую студентку. В прошлом году титул 1-й вице-мисс ПГУАС получила Ангелина Эндржейчак. Позже она выиграла еще два подобных конкурса: региональный и окружной.

«Это очень почетно. Но на мой характер победа никак не повлияла», - призналась Ангелина.

В этом году за победу боролись 10 представительниц прекрасной половины вуза. Хотя вначале желающих заполучить корону было в два раза больше.

«Отбор был по внешним параметрам, а также обращали внимание на самых активных», - пояснила председатель студенческого профкома Юлия Авдонина.

На подготовку у студенток было два месяца. Этого времени им вполне хватило, чтобы своими визитными карточками удивить зрителей и жюри конкурса. Участницы пели, танцевали и даже показывали акробатические этюды.

В итоге титул мисс студенчество - 2016 завоевала представительница инженерно-строительного института Яна Яшина.