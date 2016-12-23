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Общество | В ПГУАС выбрали самую красивую студентку

23.12.2016|16:29
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В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства выбрали самую красивую студентку. В прошлом году титул 1-й вице-мисс ПГУАС получила Ангелина Эндржейчак. Позже она выиграла еще два подобных конкурса: региональный и окружной.

«Это очень почетно. Но на мой характер победа никак не повлияла», - призналась Ангелина.

В этом году за победу боролись 10 представительниц прекрасной половины вуза. Хотя вначале желающих заполучить корону было в два раза больше.

«Отбор был по внешним параметрам, а также обращали внимание на самых активных», - пояснила председатель студенческого профкома Юлия Авдонина.

На подготовку у студенток было два месяца. Этого времени им вполне хватило, чтобы своими визитными карточками удивить зрителей и жюри конкурса. Участницы пели, танцевали и даже показывали акробатические этюды.

В итоге титул мисс студенчество - 2016 завоевала представительница инженерно-строительного института Яна Яшина.

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Гость|23.12.2016 19:24|

Хороша!

Гость|23.12.2016 19:42|

Гость писал(a):

Хороша!
Декольте маловато, не понять на сколько хороша.

Гость|23.12.2016 20:05|

Мда, славянских лиц всё меньше и меньше. Красавицы блин... Вашу красоту оценят только в дагестане. Мне стыдно.

Гость|23.12.2016 20:32|

Эдржейчак получила корону незаконно, ей подсуживали в жюри (то ли подкуп там имел место , толи ещё чего). Всем ясно было одно, что короны была достойна другая девушка, причём бесспорно. Но как всегда у нас делается и в правительстве сидят не те люди, и красавиц выбирают не тех. Так что нет в мире справедливости.

Гость|23.12.2016 21:13|

А нормальные студентки там есть?

Кто этих то на кункурс выпустил?

Гость|23.12.2016 21:26|

Гость писал(a):

нормальные студентки там есть?
Нормальные есть, но они как правило или замуж вышли, или имеют состоятельного любовника, и на подобные "кружки художественной самодеятельности" им ходить нужды нет. А эти пытаются, хоть тут крутнуться, может и их кто заметит, и у них дела тоже в гору пойдут!!!

Гость|23.12.2016 23:02|

Да, что-то там на Мисс ни одна девушка не тянет... Вырождаемся, господа...

Гость|24.12.2016 11:15|

Поздравляю Яночка))))))

Гость|24.12.2016 12:00|

Когда будут выбирать самых умных студенток???

Гость|24.12.2016 12:35|

Просто ужасно

Гость|24.12.2016 14:42|

Когда будут выбирать самых умных студенток???

Мочалок выбирать легче. Они оптом. а вот умные - это штучно.

Гость|24.12.2016 14:53|

Закрывать надо такие конкурсы в ВУЗах. Там учиться надо, а не жопами крутить.

Гость|24.12.2016 15:17|

Мало ли что надо. Не для учебы эти "девушки" туда идут.

Имя: Гость
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