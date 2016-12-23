В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства выбрали самую красивую студентку. В прошлом году титул 1-й вице-мисс ПГУАС получила Ангелина Эндржейчак. Позже она выиграла еще два подобных конкурса: региональный и окружной.
«Это очень почетно. Но на мой характер победа никак не повлияла», - призналась Ангелина.
В этом году за победу боролись 10 представительниц прекрасной половины вуза. Хотя вначале желающих заполучить корону было в два раза больше.
«Отбор был по внешним параметрам, а также обращали внимание на самых активных», - пояснила председатель студенческого профкома Юлия Авдонина.
На подготовку у студенток было два месяца. Этого времени им вполне хватило, чтобы своими визитными карточками удивить зрителей и жюри конкурса. Участницы пели, танцевали и даже показывали акробатические этюды.
В итоге титул мисс студенчество - 2016 завоевала представительница инженерно-строительного института Яна Яшина.
Хороша!