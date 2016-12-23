23.12.2016 | 10:40

В субботу, 24 декабря, в Кузнецке состоится торжественное открытие новогоднего городка у центральной елки и праздничное театрализованное представление «Кузнецк новогодний».

Впервые в этом году на главной площади появились новые игровые аттракционы, горка, кованая входная группа, изготовленная местными мастерами. Кузнечане смогут встретить Новый год в праздничном городке с традиционными гуляньями, сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Театрализованное представление вокруг центральной елки города подготовлено творческим коллективом «Родина». На площади будет организована торговля выпечкой, сладостями и горячим чаем. Начало праздника в 17:00», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.