Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|23 дек 2016|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  63.94 $ 61.31 — курс продажи

  63.04 $ 60.37 — курс покупки

  63.94  |  $  61.31
 

Общество | В Кузнецке торжественно откроют праздничный городок

23.12.2016|10:40
Печать

В субботу, 24 декабря, в Кузнецке состоится торжественное открытие новогоднего городка у центральной елки и праздничное театрализованное представление «Кузнецк новогодний».

Впервые в этом году на главной площади появились новые игровые аттракционы, горка, кованая входная группа, изготовленная местными мастерами. Кузнечане смогут встретить Новый год в праздничном городке с традиционными гуляньями, сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Театрализованное представление вокруг центральной елки города подготовлено творческим коллективом «Родина». На площади будет организована торговля выпечкой, сладостями и горячим чаем. Начало праздника в 17:00», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

0
0
0
0
Гость|23.12.2016 11:23|

penzainform.ru писал(a):

Кузнечане смогут встретить Новый год в праздничном городке с традиционными гуляньями
бакарди+боярышник

Гость|23.12.2016 11:37|

Гость писал(a):

бакарди+боярышник
в кузнецке нет бедных там не пьют боярышник. Это действующую власть и их окружение надо судить за то что все свои воруют млрд. (сердюков васильева и прочие)а обычные граждане работаю на двух работах чтобы оплатить жкх образование и медицину, поэтому нищие люди пьют всякую гадость

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!