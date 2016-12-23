23.12.2016 | 18:06

На пресс-конференции главы государства было 1 437 журналистов со всей России. Но даже в огромном зале Владимир Путин заметил редактора еженедельника «Молодой ленинец» из Пензы. Причем обычно кому дать слово выбирал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Но тут его перебил Владимир Владимирович и указал на пензячку.

«Ряд категорий граждан выходит на пенсию досрочно, но сейчас участились случаи, когда некоторым педагогическим или медицинским работникам приходится отстаивать свое право в суде. Не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий?» - спросила редактор «Молодого ленинца».

«Любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься после тщательного анализа», - подчеркнул Владимир Путин.

Поинтересовалась редактор «Молодого ленинца» и тем, что ждет пожилых людей в следующем году. Президент ответил и на этот вопрос.

Кстати, это уже вторая пресс-конференция главы государства, на которой Юлии Измайловой получила информацию из первых уст. В 2015-м она также смогла привлечь к себе внимание Владимира Путина. Как ей это удалось, еще до начала мероприятия у пензячки поинтересовались столичные журналисты.

«Нужно ехать с вопросом, который действительно волнует читателей, нужно быть преданным своей аудитории», - пояснила Юлия Измайлова.

Узнать все подробности об участии Юлии Измайловой в пресс-конференции Владимир Путина пензенцы смогут из свежего номера газеты «Молодой ленинец».