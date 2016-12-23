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Общество | Пензенской журналистке во второй раз удалось задать вопрос Путину

23.12.2016|18:06
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На пресс-конференции главы государства было 1 437 журналистов со всей России. Но даже в огромном зале Владимир Путин заметил редактора еженедельника «Молодой ленинец» из Пензы. Причем обычно кому дать слово выбирал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Но тут его перебил Владимир Владимирович и указал на пензячку.

«Ряд категорий граждан выходит на пенсию досрочно, но сейчас участились случаи, когда некоторым педагогическим или медицинским работникам приходится отстаивать свое право в суде. Не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий?» - спросила редактор «Молодого ленинца».

«Любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься после тщательного анализа», - подчеркнул Владимир Путин.

Поинтересовалась редактор «Молодого ленинца» и тем, что ждет пожилых людей в следующем году. Президент ответил и на этот вопрос.

Кстати, это уже вторая пресс-конференция главы государства, на которой Юлии Измайловой получила информацию из первых уст. В 2015-м она также смогла привлечь к себе внимание Владимира Путина. Как ей это удалось, еще до начала мероприятия у пензячки поинтересовались столичные журналисты.

«Нужно ехать с вопросом, который действительно волнует читателей, нужно быть преданным своей аудитории», - пояснила Юлия Измайлова.

Узнать все подробности об участии Юлии Измайловой в пресс-конференции Владимир Путина пензенцы смогут из свежего номера газеты «Молодой ленинец».

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Гость|23.12.2016 18:40|

Лучше бы она спросила, почему одинаковая и мизерная пенсия у тех, кто всю жизнь работал и кто ни дня не работал. Надо же такой шанс из тысячи журналистов и спросить не о чем или задать такой глупый вопрос, что ожидает пенсию в 2017 году. Об этом уже 150 раз твердили. Естественно, ОН ей и ответил не о чем. Какой вопрос, такой и ответ. Вообще посмотрел часть этой прессконференции, сложилось такое мнение, что вопросы отрепетированные - никакой конкретики.

Гость|23.12.2016 18:44|

Это магия!

Гость|23.12.2016 18:46|

Путин ваше ВСЁ.

У многих всё что есть...

Гость|23.12.2016 18:46|

театр для дураков

Гость|23.12.2016 18:48|

Больше-то спросить как-будто не о чем. Про МУП ППП чего не спросит,два года уже катается и одно и то же спрашивает. ПРО РОДНОЙ ГОРОД БЕСПОКОИТСЯ НАДО,ЛОХУДРА

Гость|23.12.2016 18:51|

в стране жпа а она б еще спросила какая будет весна ранняя или поздняя, больше проблем то нет

Гость|23.12.2016 19:01|

Ещё десять раз напишите, такая же новость для колхоза, измученная Юлия опять задала вопрос верховному богу, прям аж гордость такая распирает.

Гость|23.12.2016 19:01|

одна и таже новость по десять раз

Гость|23.12.2016 19:04|

Юля, от всех пензенских пенсионеров, учителей и врачей, тебе спасибо! Спасибо за то, что наши проблемы обсуждаются, и сам Президент России уделяет этому немалое внимание. Вопрос о досрочных пенсиях очень актуален, ходит множество слухов, а тут ответ из первых уст и в прямом эфире. Юля, мы с тобой! Молодец!

Гость|23.12.2016 19:05|

У меня вопрос к руководсвту "Молодого Ленинца", вы, что не видите, что Юленька уже бледная и исхудала, вы сколько на ней выезжать будете, у вас совесть есть?

Гость|23.12.2016 19:08|

Кто-нибудь задавал вопрос про массовые нарушения на выборах в Думу и за что были освобождены от должностей,читай уволены 32 председателя теризбиркомов?

Он назвал избирательную систему в США архаичной,а у нас какая?

И почему Памфилова вместо того, чтобы передавать документы в суд,передала их Путину для принятия решени

Гость|23.12.2016 19:11|

Надо же какой глобальный вопрос был задан с округлой формулировкой. Зачем? Можно было и не задавать, зная ответ.

Гость|23.12.2016 19:14|

Я согласен, вопрос - чушь. Надо было спросить - сколько ещё ваших двойников править будут, по указке фэсэбэ.

Гость|23.12.2016 19:15|

Гость писал(a):

почему Памфилова вместо того, чтобы передавать документы в суд,передала их Путину для принятия решени
какой еще в России суд? Все вопросы решает самизнаетекто...

Гость|23.12.2016 19:35|

Второй раз задала вопрос - и второй раз ни о чем. Как и новость - пустое место.

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Имя: Гость
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