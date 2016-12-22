22.12.2016 | 15:31

В Пензе начал работать телефон горячей линии для тех, кому пришли квитанции с ошибками.

Напомним, тысячи горожан получили неверные счета: где-то перепутаны показания счетчиков, где-то выставлены суммы по нормативам, где-то платежи прошлого месяца вообще не прошли.

«Решили создать единый телефон горячей линии, куда люди могли бы обратиться по вопросам некорректных начислений в ноябре», - сообщил главный инженер ОАО «Жилье-12» по ОЖФ» Роман Ильязов.

Об открытии горячей линии пока почти никто не знает, поэтому некоторые решили не тратить время на очереди в управляющих компаниях и сразу побежали платить - лишь бы успеть до 25-го числа.

Журналисты 11 канала попробовали дозвониться по номеру горячей линии 46-99-98. Все получилось. Диспетчер по телефону посоветовала платить всю указанную сумму, заверив, что в следующем месяце будет сделан перерасчет.