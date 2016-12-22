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Общество | Журналисты 11 канала проверили работу горячей линии коммунальщиков

22.12.2016|15:31
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В Пензе начал работать телефон горячей линии для тех, кому пришли квитанции с ошибками.

Напомним, тысячи горожан получили неверные счета: где-то перепутаны показания счетчиков, где-то выставлены суммы по нормативам, где-то платежи прошлого месяца вообще не прошли.

«Решили создать единый телефон горячей линии, куда люди могли бы обратиться по вопросам некорректных начислений в ноябре», - сообщил главный инженер ОАО «Жилье-12» по ОЖФ» Роман Ильязов.

Об открытии горячей линии пока почти никто не знает, поэтому некоторые решили не тратить время на очереди в управляющих компаниях и сразу побежали платить - лишь бы успеть до 25-го числа.

Журналисты 11 канала попробовали дозвониться по номеру горячей линии 46-99-98. Все получилось. Диспетчер по телефону посоветовала платить всю указанную сумму, заверив, что в следующем месяце будет сделан перерасчет.

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Гость|22.12.2016 18:41|

penzainform.ru писал(a):

Диспетчер по телефону посоветовала платить всю указанную сумму, заверив, что в следующем месяце будет сделан перерасчет.
то есть платить за не оказанную услугу, прокуратура ау, факт мошенничества с использованием служебного положения и незаконного обогащения на лицо.

Гость|22.12.2016 18:42|

penzainform.ru писал(a):

Диспетчер по телефону посоветовала платить всю указанную сумму, заверив, что в следующем месяце будет сделан перерасчет.
Они решили у меня в займы взять?... Готов отдать под 500% годовых(за самоуправство) и составлении договора займа.

Гость|22.12.2016 20:07|

Коммунальщикам-наглецам прокуратура и прочии органы всё разрешают, даже в открытую, никого не опасаясь позволяют заниматься мошенничеством и вымогательством!

Гость|22.12.2016 21:23|

За переплаченное отопление в начале года всем вернули?))) Замяли как успокоилось? Тут также будет.

Гость|22.12.2016 21:31|

Безобразию с квитанциями нет конца. Хотелось бы у журналистов спросить , кто получит за это премии по итогам года. Люди должны знать своих " героев"

Гость|22.12.2016 21:39|

Где посадки?

Гость|22.12.2016 21:47|

Кто "крышует" управляйки? Почему им всё сходит с рук?

Гость|22.12.2016 22:00|

Безнаказанность порождает вседозволенность!

Имя: Гость
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