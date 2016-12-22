22.12.2016 | 15:53

В Пензе продолжается благотворительная акция «Подписка в подарок» в поддержку одиноких пожилых людей из домов престарелых.

Организаторы мероприятия - еженедельник «Молодой ленинец» и фонд «Гражданский союз» - обращают внимание горожан на то, что срок подписки на почте подходит к концу. Желающим принять участие в благотворительной акции необходимо поторопиться.

«Все пожертвования направляются на подписку одиноких бабушек и дедушек на газету. Это сделает их жизнь более интересной», - отметила редактор «Молодого ленинца» Юлия Измайлова.

Благотворители могут перечислить любую сумму на счет фонда «Гражданский союз» с пометкой «Пожертвование на акцию «Подписка в подарок». Также можно в графе «Назначение платежа» указать конкретный дом ветеранов и издание.

Физические лица могут сделать пожертвования с помощью пластиковой карты на сайте фонда «Гражданский союз» penzafond.ru/1123.html или на странице фонда vmeste.yandex.ru/penzafond.

Дополнительную информацию предоставляют по телефону (8412) 26-01-20 (фонд «Гражданский союз»).