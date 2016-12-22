22.12.2016 | 17:58

Прямую взаимосвязь между погодой и температурой батарей заметил житель дома № 27 на улице Павлушкина Петр Иванович. Когда на улице мороз, радиатор шпарит. Как только ртутный столбик ползет вверх, становится прохладно и в комнате, и в ванной. Змеевик едва греет.

Здание, обеспечивающее отоплением ближайшие дома, стоит во дворе. Значит, теплопотери в пути до потребителей минимальные. Петр Иванович считает, что искать причину колебаний температуры нужно в другом. Прежде в котельной работал его знакомый. Тот и рассказал о некоторых секретах профессии.

«Раньше у них были правила, которые регламентировали, какую температуру котла устанавливать в зависимости от погоды за окном», - рассказал пенсионер.

Возможно, коммунальщики стараются так избежать перетопа в теплую погоду, но Петр Иванович в результате мерзнет.