Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|23 дек 2016|00:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  66.29 $ 63.56 — курс продажи

  60.99 $ 58.21 — курс покупки

  66.29  |  $  63.56
 

Общество | В теплую погоду в квартирах на ул. Павлушкина становится холодно

22.12.2016|17:58
Печать

Прямую взаимосвязь между погодой и температурой батарей заметил житель дома № 27 на улице Павлушкина Петр Иванович. Когда на улице мороз, радиатор шпарит. Как только ртутный столбик ползет вверх, становится прохладно и в комнате, и в ванной. Змеевик едва греет.

Здание, обеспечивающее отоплением ближайшие дома, стоит во дворе. Значит, теплопотери в пути до потребителей минимальные. Петр Иванович считает, что искать причину колебаний температуры нужно в другом. Прежде в котельной работал его знакомый. Тот и рассказал о некоторых секретах профессии.

«Раньше у них были правила, которые регламентировали, какую температуру котла устанавливать в зависимости от погоды за окном», - рассказал пенсионер.

Возможно, коммунальщики стараются так избежать перетопа в теплую погоду, но Петр Иванович в результате мерзнет.

0
0
0
0
Гость|22.12.2016 21:14|

Свиньи

Гость|22.12.2016 22:20|

у меня такая же ситуация, живу на ленина

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!