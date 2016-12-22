В среду, 21 декабря, в Сердобском районе стартовала традиционная акция «Подарим Новый год детям».
В благотворительном мероприятии участвуют сотрудники районной администрации, социальные работники, неравнодушные жители. Основная цель - уделить внимание каждому ребенку, семья которого находится в трудной жизненной ситуации.
Планируется, что после завершения акции сладкие подарки и мягкие игрушки получат 530 детей.
«Глава администрации Сердобского района Александр Бедикин посетил семью Кузнецовых, в которой воспитывается пять детей, и вручил каждому ребенку новогодний подарок», - сообщается на сайте организации.
Дожили а где государственные деньги на это ?