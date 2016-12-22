Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|22 дек 2016|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |

  64.16 $ 61.40 — курс продажи

  63.26 $ 60.46 — курс покупки

  64.16  |  $  61.40
 

Общество | В Сердобском районе стартовала акция «Подарим Новый год детям»

22.12.2016|13:27
Печать

В среду, 21 декабря, в Сердобском районе стартовала традиционная акция «Подарим Новый год детям».

В благотворительном мероприятии участвуют сотрудники районной администрации, социальные работники, неравнодушные жители. Основная цель - уделить внимание каждому ребенку, семья которого находится в трудной жизненной ситуации.

Планируется, что после завершения акции сладкие подарки и мягкие игрушки получат 530 детей.

«Глава администрации Сердобского района Александр Бедикин посетил семью Кузнецовых, в которой воспитывается пять детей, и вручил каждому ребенку новогодний подарок», - сообщается на сайте организации.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
Гость|22.12.2016 16:13|

Дожили а где государственные деньги на это ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!