С 24 по 31 декабря в Пензе будет работать предновогодняя ярмарка. Фермеры в преддверии праздников представят жителям и гостям города широкий ассортимент продуктов по доступным ценам.
Можно будет приобрести мясо и изделия из него, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, муку, масло, овощи и другие плоды трудов местных аграриев.
«Ярмарка станет работать с 8:00 до 15:00 по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 120», - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.
а до 24 декабря на месте первого депо что было ??? Предновогодняя ярмарка ??? че изменилось то ???