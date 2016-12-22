22.12.2016 | 14:20

С 24 по 31 декабря в Пензе будет работать предновогодняя ярмарка. Фермеры в преддверии праздников представят жителям и гостям города широкий ассортимент продуктов по доступным ценам.

Можно будет приобрести мясо и изделия из него, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, муку, масло, овощи и другие плоды трудов местных аграриев.

«Ярмарка станет работать с 8:00 до 15:00 по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 120», - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.