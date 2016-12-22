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Общество | С 24 по 31 декабря в Пензе будет работать предновогодняя ярмарка

22.12.2016|14:20
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С 24 по 31 декабря в Пензе будет работать предновогодняя ярмарка. Фермеры в преддверии праздников представят жителям и гостям города широкий ассортимент продуктов по доступным ценам.

Можно будет приобрести мясо и изделия из него, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, муку, масло, овощи и другие плоды трудов местных аграриев.

«Ярмарка станет работать с 8:00 до 15:00 по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 120», - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

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Гость|22.12.2016 14:37|

а до 24 декабря на месте первого депо что было ??? Предновогодняя ярмарка ??? че изменилось то ???

Гость|22.12.2016 14:38|

тупорылая новость а бы что-то написать, эх пензаифнормисты - журналисты, идите выброситесь из окна или шкаф скиньте с крыши, и оставьте кого-то в офисе чтоб он это написал....вот что нам будет интересно обсуждать !

Гость|22.12.2016 14:50|

Бурлаков, очень хотелось знакомым на новый год лапти подарить (как символ будущего), лаптевязальные артели профинансированные минсельхозом представят свою продукцию?

Гость|22.12.2016 14:57|

А цены тоже будут "предновогодние"?

Гость писал(a):

а до 24 декабря на месте первого депо что было ??? Предновогодняя ярмарка ??? че изменилось то ???
Цены!

Гость|22.12.2016 15:01|

В воскресенье копчёная мойва 300 + обвес.

За место то платить надо.

Проще в магазине купить.

Гость|22.12.2016 15:14|

К новому году можно купить кочественного мяса.С продавцами поторговаться можно.Всегда уступают!Воообще больше ярмарок надо делать в городе.

Гость|22.12.2016 15:18|

Цены?!?! А что там с ценами...? Если не брать у первого попавшего...который тебе впарит и по 500рублей, то можно найти приемлемые цены. А если тебя обвешивают то можешь считать себя полным неудачником. Для этого есть контрольные весы возле администрации

Гость|22.12.2016 15:19|

Ага! В ЦНТИ тоже вчера позвали на ярмарку Камчатских море продуктов, а цены оказались запредельными. Например, копченая скумбрия по цене 670 руб! Про икру лосося даже упоминать не стану.Вот для кого, спрашивается, продукты привезли? Ехали бы они мимо,сразу на Рублёвку. Насмехаются над нищим городом. Зато там же колбаса была самарская по 250 руб,интересно, окажется ли там мясо?

Гость|22.12.2016 15:21|

Очень нравится этот ярмарка, всегда все свежее и по разумным ценам,всегда хожу туда за мясом и за молочкой и продавцы хорошие никогда не обманывают как в некоторых рынках,я очень довольна молодцы..

Гость|22.12.2016 15:22|

садись 5

Гость|22.12.2016 15:25|

А мне нравятся туда приезжают татары с мясом у них самая свежая говядина и домашняя

Гость|22.12.2016 15:35|

Кстати та очень вкусный Мокшанский хлеб по выходным торгуют.Дешевле чем наш хлебзавод,а качество во много раз лучше!

Гость|22.12.2016 15:37|

Нравится ярмарка на Арбековском рынке, все есть, музыка поднимает настроение. Народ доволен, это видно, что покупают с удовольствием. У татарских продавцов действительно хорошие, качественные мясные полуфабрикаты. Спасибо за организацию.

Гость|22.12.2016 15:39|

Гость писал(a):

Гость|22.12.2016 15:35|

Кстати та очень вкусный Мокшанский хлеб по выходным торгуют.Дешевле чем наш хлебзавод,а качество во много раз лучше!

Ви хотите сказать что пензенские хлебозаводы выпускают дорогое гавнище?

Гость|22.12.2016 15:40|

Что тут происходит вообще?

Вроде-бы все нормально

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Имя: Гость
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