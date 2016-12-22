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Общество | Полицейские изъяли из магазина на Аустрина 6 000 флаконов лосьона для тела

22.12.2016|17:34
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Сотрудники полиции и представители администрации Октябрьского района Пензы изъяли из магазина на улице Аустрина коробки с лосьоном для ухода за лицом и телом. Пузырьки на витрине не стояли и пользовались спросом у особой категории покупателей.

«В ходе проверки на данную продукцию не было представлено никаких документов. Полицейские изъяли 6 000 флаконов. Образцы жидкости отправили на экспертизу», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Исследование покажет, содержит ли жидкость вещества, опасные для жизни и здоровья потребителей.

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Гость|22.12.2016 18:32|

Вырубить весь боярышник, перестать садить злаковые! Маразм!

Гость|22.12.2016 19:01|

Все что горит всачнейшем порядке

Гость|22.12.2016 19:26|

Тормозуху и стеклоочиститель пить будут

Гость|22.12.2016 19:26|

Жители дома №... заметили в своих квартирах крыс.

Гость|22.12.2016 19:54|

Чтобы исследовать, содержит ли лосьон для ухода за телом и лицом опасные вещества, надо намазать им кого-то и подождать.

Гость|22.12.2016 19:55|

Давайте ещё жидкость для снятия лака изымем из продажи. Если её выпить, будет плохо точно. А ведь повсюду продают.

Гость|22.12.2016 19:56|

Кто не рискует, тот не пьёт.

Гость|22.12.2016 20:00|

Начнем нюхать бф?

Гость|22.12.2016 20:17|

Гость писал(a):

Начнем нюхать бф?
Начинай, санитары уже выехали.

Гость|22.12.2016 20:21|

Хде купить БФ?

Гость|22.12.2016 20:22|

Гость писал(a):

Тормозуху и стеклоочиститель пить будут
У меня всего этого много, даже сертифицировано, продам в неограниченном количестве. Приходи.

Гость|22.12.2016 20:27|

НЕ пора ли изъять у ИП Мамедова в Ахунах???

Гость|22.12.2016 20:31|

А хде санитары?

Гость|22.12.2016 20:45|

милиционерам подгон басяцкий на Новый год целая газель бояра

Гость|22.12.2016 20:49|

Лосьон Пшеничный - хорошее начало дня!

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Имя: Гость
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