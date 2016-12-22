22.12.2016 | 17:34

Сотрудники полиции и представители администрации Октябрьского района Пензы изъяли из магазина на улице Аустрина коробки с лосьоном для ухода за лицом и телом. Пузырьки на витрине не стояли и пользовались спросом у особой категории покупателей.

«В ходе проверки на данную продукцию не было представлено никаких документов. Полицейские изъяли 6 000 флаконов. Образцы жидкости отправили на экспертизу», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Исследование покажет, содержит ли жидкость вещества, опасные для жизни и здоровья потребителей.