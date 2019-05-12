12.05.2019 | 15:25

В понедельник, 13 мая, отмечается День Черноморского флота ВМФ России. Этот праздник учредили в 1996 году. 8 апреля 1783-го был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, а вскоре императрица подписала указ об основании Черноморского флота.

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту (юго-запад полуострова) вошли корабли Азовской флотилии, позднее - Днепровской. Они и стали основой зарождающегося флота.

21 февраля 1784 года по указу Екатерины II город Ахтиар был переименован в Севастополь - в переводе с греческого «величественный». Этот город-порт стал главной базой российского флота на Черном море.

Моряки-черноморцы прославились во многих войнах: Русско-турецкой, Крымской, Первой мировой и, конечно же, Великой Отечественной.

В настоящее время Черноморский флот - составная часть Военно-Морского Флота РФ, обеспечивающая военную безопасность России на юге.

Также сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники охранно-конвойной службы МВД России. Конвоиры отмечают его 13 мая, потому что в этот день в 1938 году Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.

Праздник неофициальный, но, как правило, в этот день награждают и благодарят за службу конвоиров.

13 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1754 году указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк, в 1950-м в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1».

В 1991-м впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести», а в 2000-м в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них.

В народном календаре сегодня Яков Теплый. Наши предки наблюдали за восходом солнца. Ясное небо в это время сулило солнечное лето.

Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков.

13 мая родились французский прозаик и драматург, автор знаменитого «Тартарена из Тараскона» Альфонс Доде, индийский врач, нобелевский лауреат Рональд Росс и американский писатель-фантаст Роджер Желязны.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю многие сегодня будут склонны к конфликтам, поэтому напряженных ситуаций следует всячески избегать. День хорош для творческой работы, но трудиться лучше не в команде.