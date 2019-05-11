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Не забудь! | 12 мая - Международный день медицинской сестры

11.05.2019|13:06
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Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Эта дата выбрана неслучайно: 12 мая 1853 года родилась знаменитая англичанка Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

В числе таких сестер на фронт отправились и монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

В России этот праздник отмечается с 1993 года. В наши дни медицинские сестры - специалисты, которые являются ближайшими помощниками врачей и работают с пациентом на протяжении всего времени его лечения.

Кроме того, в России и странах СНГ отмечается День экологического образования. В честь этой памятной даты проходят тематические выставки и конкурсы детского творчества, люди выходят на очистку берегов рек и водоемов, убираются в парках, сажают деревья и кустарники.

В Сербской Республике сегодня День армии, в Финляндии - День финского самосознания, в Грузии - День памяти святого апостола Андрея Первозванного.

12 мая произошло несколько знаменательных событий, вошедших в историю. В 996 году в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная. В 1664-м в Версале состоялась премьера бессмертного мольеровского «Тартюфа». В 1945 году открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а в 2004-м в англиканской церкви ввели должность веб-священника, который служит исключительно в Сети.

В народном календаре 12 мая называют днем девяти целителей. Церковь почитает память девяти мучеников Кизических - проповедников христианства, принявших смерть за веру. По народным поверьям, мученики помогают при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили специальный заговор от девяти напастей. А если в полдень на дороге подставить лицо теплому ветру, здоровья должно прибавиться на целый год.

В этот день родились русский инженер, конструктор, ученый-электротехник Яков Гаккель, четырежды лауреат премии «Оскар» американская актриса Кэтрин Хепберн, советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России Владимир Ухин, советский и российский поэт Андрей Вознесенский, российская гимнастка, заслуженный мастер спорта РФ Алина Кабаева.

Именины в этот день празднуют Арсений, Артем, Василий, Иван и Федот.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня отгонять мрачные мысли, тревожные чувства и ни с кем не ссориться - велик соблазн переложить ответственность за собственные ошибки на чужие плечи.

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