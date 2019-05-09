09.05.2019 | 14:57

В пятницу, 10 мая, в России нет официальных праздников. А вот в Германии сегодня отмечают День книги.

Именно в этот день в 1933 году в Берлине и других немецких городах национал-социалисты сожгли издания, неугодные гитлеровскому режиму. В годы нацистской диктатуры список запрещенных книг вырос до 5,5 тысячи произведений. Целью публичной акции было запугивание людей, а также привлечение внимания молодежи.

Теперь, спустя много лет, 10 мая проводятся акции и мероприятия, направленные на сохранение памяти об этом событии, чтобы такое никогда не повторилось вновь.

А в Азербайджане 10 мая - Праздник цветов, который отмечается с 2000 года в честь дня рождения президента Гейдара Алиева.

В истории 10 мая известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1503 году Христофор Колумб открыл в Карибском море Каймановы острова, в 1978-м в Одессе начались съемки всенародно любимого фильма «Место встречи изменить нельзя», а в 2005-м в Берлине рядом с Бранденбургскими воротами был открыт мемориал жертвам Холокоста.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец, когда почитают одного из 70 апостолов, Симеона. В этот день на Руси начиналась пахота, так что сейчас самое время приступить к вспашке дачного участка.

Именины сегодня отмечают Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.

10 мая родились французская актриса Марина Влади, российский телеведущий-знаток, первый магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а также советский телеведущий и тележурналист Владислав Листьев.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день хорошо начинать крупные проекты, заниматься делами, связанными с деньгами.

Кроме того, сегодня лучше избегать грубых и неуместных шуток, иначе вы испортите отношения с окружающими. Любое неосторожно сказанное слово может привести к непоправимым последствиям.