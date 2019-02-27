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Не забудь! | 28 февраля - Международный день редких заболеваний

27.02.2019|17:27
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Так как 2019 год не високосный, 28 февраля отмечается Международный день редких заболеваний (этот статус принадлежит 29-му числу).

В России День редких заболеваний (их называют орфанными) начал отмечаться с 2008 года. А 1 января 2012-го вступил в силу измененный Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в котором появилась статья, посвященная орфанным заболеваниям.

В Пензенской области есть жители с такими недугами, в том числе и дети. Они страдают идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (синдромом Эванса), апластической анемией, мукополисахаридозом и другими болезнями, требующими очень дорогого лечения. И далеко не всегда им удается без проблем получить лекарства, положенные им бесплатно.

28 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1066 году открылся один из всем известных символов Лондона - Вестминстерское аббатство, в 1854 году в этот день в США была основана республиканская партия, а в 1935-м году произошло событие, перевернувшее жизнь всех женщин, - был изобретен нейлон. Четыре года спустя, в 1939-м, новый материал поступил в продажу.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник, которого считали покровителем овцеводства. В этот день обряды на будущее благополучие совершали пастухи овец, просившие у неба послать их подопечным обильный приплод. Кроме того, рукодельницы оставляли на улице лучший клубок пряжи из овечьей шерсти, чтобы потом она была чистой и крепкой.

Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

28 февраля родились французский писатель и философ Мишель Монтень, французский естествоиспытатель Рене Реомюр, русский поэт-символист Вячеслав Иванов, советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов, народная артистка России Татьяна Васильева.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможны взвинченность и нервозность. Постарайтесь сохранять душевное равновесие.

Источник — фото: Pixabay.com
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