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Не забудь! | 24 февраля в США в 91-й раз вручат премию «Оскар»

23.02.2019|14:43
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Сегодня, 24 февраля, в России не отмечается ни одного праздника. Но событие, которое состоится в США, имеет всемирное значение. Это 91-я по счету церемония вручения главной национальной кинопремии США «Оскар» - одной из самых значимых наград в кинематографе.

«Оскар» представляет собой позолоченную статуэтку высотой 34 см и весом 3,85 кг. Она представляет собой рыцаря с обоюдоострым мечом, стоящего на катушке с кинопленкой. Вручение наград по традиции состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

24 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1466 году в Бельгии состоялась первая лотерея, в 1582-м папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь, в 1852 году Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», в 1938-м была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном, а в 1973-м в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное - невероятное».

24 февраля появились на свет русский адмирал Федор Ушаков, один из братьев-сказочников Вильгельм Гримм, актриса театра и кино Елена Соловей, французский композитор Мишель Легран, советская эстрадная певица Майя Кристалинская и основатель и руководитель корпорации Apple Стивен Джобс.

В народном календаре 24 февраля - Власьев день, или Коровий праздник. В это время устраивали многолюдные молебны, во время которых освящали караваи ржаного хлеба, хозяйки потом скармливали их скоту. В этот день начинались и «скотские базары», когда можно было выгодно продать или купить корову.

Впрочем, для некоторых животных Власьев день был последним в жизни: принято было закалывать бычка или свинку и угощаться жарким. Это связано с тем, что к концу зимы кормов становилось мало. Кроме того, перед Великим постом люди старались запастись силами.

Именины отмечают Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар и Порфирий.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не расходовать энергию на разные пустяки, а сконцентрировать ее на достижении самой важной цели.

Источник — фото: Pixabay.com
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