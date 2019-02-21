21.02.2019 | 15:50

В пятницу, 22 февраля, во всем мире отмечается День поддержки жертв преступлений. В этот день в 1990 году правительство Англии опубликовало Хартию жертв преступлений.

По такому случаю в разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, горячие линии, конференции, сбор средств в поддержку тех, кто пострадал от рук злоумышленников. Как правило, инициаторами акций являются правозащитные и общественные организации, привлекающие представителей органов власти и правоохранителей.

А вот в Японии сегодня радостный день - 22 февраля здесь отмечается неофициальный праздник кошки. Дата выбрана неслучайно: по-японски слово «два» звучит как «ни», но в некоторых неформальных случаях произносится как «нян». А японцы уверены, что кошка мяукает «нян-нян-нян». Вот и получается, что кошачий «разговор» указывает на 22-е число 2-го месяца.

В США сегодня отмечается день рождения президента Джорджа Вашингтона, в Киргизии - День работника землеустройства, геодезии и картографии.

22 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад, в 1878-м впервые исполнена Четвертая симфония П. И. Чайковского, а в 1968-м открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».

В народном календаре сегодня день Панкратия. У православных было принято в этот день плести лапти и следить за хозяйством: нет ли где прорехи или убытка. Как считалось, чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплее будет в марте.

22 февраля родились немецкий философ Артур Шопенгауэр, польский композитор и пианист Фредерик Шопен, итальянская актриса Джульетта Мазина, русский писатель и поэт-сатирик Алексей Жемчужников, живописец-пейзажист Федор Васильев, Маршал Советского Союза Леонид Говоров.

Именины 22 февраля отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня ни в коем случае никому не подражать и не поддаваться чужому влиянию. Серьезной работой в этот день лучше не заниматься. Посвятите день выполнению рутинных обязанностей, а вечер - отдыху.