20.02.2019 | 16:09

Сегодня, 21 февраля, отмечается Всемирный день экскурсовода, учрежденный в 1990 году. Точно сказать, когда появилась профессия гида, нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений.

Теперь, когда люди активно путешествуют по различным городам и странам, чтобы полюбоваться достопримечательностями, им сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Также 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. В разных странах проходят тематические мероприятия, нацеленные на поощрение и защиту всех языков, особенно находящихся на грани исчезновения.

Дата была избрана в память событий 21 февраля 1952 года в Дакке (ныне столица Бангладеш). В тот день полиция расстреляла студентов, вышедших на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

21 февраля в истории произошли и другие знаменательные события. Так, в 1784-м порт и крепость в Крыму получили название Севастополь, что в переводе с греческого означает «величественный». В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии». В 1920-м была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), а в 1931-м начался выпуск средства против тошноты и похмелья Alka-Seltzer.

В народном календаре 21 февраля - Захар Серповидец. На Руси в этот день традиционно доставали из сараев серпы и точили их, готовясь к полевым работам. Как считали наши предки, чем холоднее на Захара, тем теплее март.

21 февраля родились российский император Петр III Федорович, русский художник и скульптор Федор Толстой, народный художник СССР Петр Кончаловский, народная артистка России Вера Алентова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан и Федор.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня лучше не проявлять чрезмерную активность и напор, а заняться рутинными делами и творчеством.