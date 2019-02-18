18.02.2019 | 16:31

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, который называют еще Всемирным днем кита. Его учредили в 1986-м. Тогда же была запрещена охота на китов по всему миру, поскольку сокращение их численности ведет к нарушению биологического равновесия в экосистемах.

В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения. Также позволяется их изъятие в научных целях по специальным разрешениям правительств - членов Международной китобойной комиссии.

А вот в Армении сегодня отмечается общенациональный праздник - День дарения книг. Дата выбрана в связи с тем, что 19 февраля 1869 года родился великий армянский поэт и писатель, крупный общественный деятель Ованес Туманян.

В истории 19 февраля знаменательно тем, что в этот день в 1855 году была представлена первая синоптическая карта (географическая карта, где отмечены результаты наблюдений многих метеостанций).

19 февраля 1878 года Томас Эдисон получил патент на фонограф (с чего началась эра аудиозаписи), в 1921-м вышел первый номер газеты «Труд», а в 1938-м закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс - 1».

В народном календаре 19 февраля - Вукол Телятник, или Жуколы. В это время крестьяне ждали появления у коров приплода. Хлев окуривали чабрецом: считалось, что дым поможет теленку родиться крепким и здоровым. Появившихся в феврале телят называли жуколами.

По приметам, мороз в этот день обещает бурную весну и жаркое лето.

Именины 19 февраля празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян и Юлиан.

19 февраля родились польский астроном Николай Коперник, актрисы советского театра и кино Алла Ларионова и Эльза Леждей, народный артист России Юрий Антонов, певец Витас.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня лучше не поддаваться соблазнам и искушениям: это может иметь негативные последствия. Также не стоит увлекаться азартными играми.