17.02.2019 | 14:02

Сегодня, 18 февраля, поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники транспортной полиции России – подразделения МВД, отвечающего за поддержание правопорядка на транспорте.

Эти полицейские не только обеспечивают сохранность грузов на железных дорогах, но и сопровождают воздушные, морские и речные суда, заботятся о безопасности пассажиров.

И хотя праздник считается неофициальным, по традиции транспортных полицейских в этот день поздравляют высшие должностные лица УМВД. Лучшие сотрудники получают награды, подарки и поощрения.

Также 18 февраля отмечается День продовольственной и вещевой службы ВС России. Как известно, именно в этот день в 1700 году Петр I учредил должность генерал-провианта который отвечал за заготовку хлебных запасов. Тогда же были введены нормы довольствия для солдат.

С тех пор прошло много лет, но до сих пор в Российской армии есть люди, которые отвечают за то, чтобы питание и вещевое обеспечение служащих было качественным и полноценным.

В истории 18 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1895 году в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена, в 1911-м впервые осуществлена доставка почты самолетом, в 1930-м американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон, а в 1960-м в программе Олимпийских игр восстановлен биатлон.

В народном календаре 18 февраля – Агафья Коровница, или Голодуха. Агафья в народе считалась покровительницей домашнего скота. В этот день на Руси было принято вычищать коровники старыми лаптями, смазанными дегтем. Считалось, что так смерть и болячки бегут из хлева без оглядки. С этой же целью вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

Второе название этого дня – Голодуха. Часто в неурожайные годы к Агафье уже заканчивались запасы кормов для скотины, и тогда крестьяне начинали снимать солому с крыш хлевов и сараев.

18 февраля родились Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании Энцо Феррари, народный артист России композитор Оскар Фельцман, жена и соратница Джона Леннона Йоко Оно, фигуристка и олимпийская чемпионка Ирина Лобачева, певец и композитор Александр Барыкин, заслуженный артист России Аркадий Укупник, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион теннисист Евгений Кафельников.

Именинники 18 февраля Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует всеми силами настроиться на позитив, быть активными и решительными. Сегодня очень полезно плодотворно поработать. А вот выяснять отношения и проявлять агрессию не рекомендуется.