15.02.2019 | 17:28

16 февраля наши предки проводили в предвесенних хлопотах: ремонтировали и приводили в порядок все в доме и на подворье. Мужчины готовили конскую упряжь и сбрую, проверяли инвентарь и утварь, женщины чинили одежду, чистили посуду. День так и назывался – Починки.

Так что сегодня вполне подходящее время, чтобы последовать старинным традициям: достать весенние вещи и оценить их состояние, а может быть, и устроить себе поход по магазинам в поисках обновок к новому сезону.

В истории 16 февраля отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Разумеется, он не был приведен в действие, однако в течение долгих лет по решению инквизиции в стране принимались самые суровые меры борьбы с протестантами.

16 февраля 1722 года Петр I издал «Устав о наследии престола», согласно которому император мог сам назначать преемника.

В 1923-м экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона, а в 2005-м вступил в силу Киотский протокол, обязывающий развитые государства и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Именины в этот день отмечают Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей.

16 февраля родились писатель Николай Лесков, Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, глава КНДР Ким Чен Ир.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, этот день не подходит для серьезных дел, решения финансовых вопросов. Его лучше провести в уединении и покое.