14.02.2019 | 17:01

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году в 10:00 по местному времени последний советский солдат пересек границу, разделявшую Советский Союз и Афганистан.

Многие пензенцы помнят теленовости 15 февраля 30-летней давности – кадры, запечатлевшие бронетранспортеры на мосту через Амударью у узбекского города Термеза. Последним по мосту прошел командующий 40-й армией Борис Громов.

Переступив государственную границу, генерал сказал журналистам: «За моей спиной не осталось ни одного военнослужащего 40-й армии». Так закончилась Афганская война, которая началась 25 декабря 1979 года.

А в 2011 году была установлена памятная дата об этом событии.

Сегодня мы вспоминаем не только о более чем 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с той войны, обо всех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, но и о соотечественниках, принимавших участие свыше чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе, Югославии и горячих точках республик бывшего СССР.

Православные сегодня отмечают Сретение Господне. Слово «сретенье» означает «встреча». Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии – встрече в Иерусалимском храме младенца Иисуса с праведными старцами Симеоном и Анной.

В народе этот день считали днем первой встречи весны, а сретенские морозы – последними за зиму.

С именинами сегодня можно поздравить мужчин, носящих имя Василий.

В истории 15 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1820 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед выявил магнитное действие электричества, в 1919-м открылся Большой драматический театр им. М. Горького (ныне БДТ имени Г. А. Товстоногова), в 1947-м в СССР были запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами, а в 2013-м над Челябинском прошел метеоритный дождь.

15 февраля появились на свет физик и астроном Галилео Галилей, король Франции Людовик XV, предприниматель и меценат Савва Морозов, итальянский скульптор русского происхождения Паоло Трубецкой, поэт Муса Джалиль, общественный деятель Елена Боннэр и актриса театра и кино Нонна Терентьева.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня лучше заниматься привычными делами и стараться избегать любых экспериментов. При этом день подходит для поездок, начала путешествий.