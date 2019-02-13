13.02.2019 | 17:43

В четверг, 14 февраля, во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных.

Христианский священник Валентин жил в III веке в Римской империи, которой тогда правил Клавдий II. Воюющей стране не хватало солдат, и главнокомандующий запретил легионерам жениться, чтобы они ни на что не отвлекались.

Однако нашелся человек, который стал тайно венчать легионеров с возлюбленными, – священник Валентин из города Терни. Как только об этом узнал Клавдий II, Валентина приговорили к казни.

За день до смерти священник написал любимой девушке (ею была дочь тюремщика) прощальное послание, где рассказал о своей любви. Он закончил его словами «Твой Валентин». Письмо было прочитано уже после казни...

В честь этого поступка современные влюбленные, желающие поздравить друг друга и признаться в своем чувстве, дарят один другому особые открытки – валентинки.

В Японии самым распространенным презентом в День всех влюбленных является шоколад, у французов принято дарить драгоценности, датчане посылают друг другу засушенные белые цветы. А вот в Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен.

В России День всех влюбленных приобрел популярность лишь в начале 2000-х. Люди относятся к нему по-разному: кто-то активно дарит открытки и конфеты и поздравляет друзей, кто-то подчеркнуто держится в стороне от происходящего, заявляя, что этот обычай навязан нам Западом.

Следует отметить, что в России летом отмечается День любви, семьи и верности. Он связан с легендарной историей жизни Петра и Февронии.

Сегодня также Международный день дарения книг, цель которого их популяризация. Принято дарить книги детям, особенно тем, кто остался без попечения родителей.

14 февраля известно и как неофициальный День компьютерщика: в этот день в 1946 году научный мир увидел первый реально работавший электронный компьютер ENIAC I.

14 февраля произошло и очень важное историческое событие – в 1918 году в России был введен григорианский календарь. Страна стала жить по новому стилю.

В народном календаре сегодня Трифон Мышегон, когда наши предки просили мышей не портить скирды с хлебом. Для этого в печи сжигали клок сена из скирды, а золу рассыпали по местам, где хранились сено и солома. При этом следовало сказать, обращаясь к грызунам: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена».

В этот же день угощали лакомой едой кошек и просили их помочь в борьбе с мышами.

Именины 14 февраля отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен и Тимофей.

В этот день родились российский композитор Александр Даргомыжский, писатель и литературный критик Всеволод Гаршин, ученый Сергей Капица, певица Анна Герман и советский писатель-фантаст Борис Штерн.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня многим будет сложно достичь взаимопонимания с коллегами, родственниками, так что спорных тем лучше не обсуждать.