10.02.2019 | 17:09

Сегодня, 11 февраля, – Международный день женщин и девочек в науке. Он отмечается с 2016 года по решению ООН. Этот день призван привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере и особо отмечать достижения, которых они добились.

Кстати, исследования, проведенные в 14 странах, выявили, что у представительниц слабого пола возможностей получить научную степень более чем в два раза меньше, чем у мужчин.

Также 11 февраля отмечается Всемирный день больного. Трудно поверить, что среди нас есть хотя бы один абсолютно здоровый человек. Но даже если вы никогда не жаловались ни на простуду, ни на головную боль, вспомните сегодня о тех, кто страдает различными недугами, и посочувствуйте им.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного папы Иоанна Павла II. Годом раньше ему был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона». Папа римский надеялся, что Всемирный день больного даст «почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

11 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий.

В 1697-м Петр I именным указом разрешил продажу табака (в 1716-м в России уже открылись две табачные фабрики). В 1809-м запатентовали первый пароход.

В 1829 году в Тегеране толпа фанатиков, напав на русское посольство, убила дипломата и поэта, автора бессмертной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова.

11 февраля 1929-го Ватикан стал суверенным государством.

В народном календаре сегодня Лаврентьев день. Если наши предки замечали на Лаврентия, что в лесу шумят деревья, то ждали сильного ветра. А плохо разгорающиеся в печи дрова сулили оттепель.

Именины 11 февраля отмечают Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан и Яков.

В этот день родились американский изобретатель Томас Алва Эдисон, советский детский писатель Виталий Бианки, народная артистка СССР Любовь Орлова, американский писатель и сценарист Сидни Шелдон, канадский и американский актер Лесли Нильсен.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня удачный день для работы: вы сможете выполнить все запланированные дела, найти новых партнеров и впечатлить старых.