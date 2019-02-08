08.02.2019 | 17:05

Наверное, нет ни одного человека среди читающих эти строки, который никогда не был бы у стоматолога. Умелый врач не только вылечит зубную боль, но и сделает это так, что пациент сядет в кресло без паники, а покинет его без стресса.

К таким высококвалифицированным специалистам клиенты хотят годами, а то и десятилетиями, приводят детей и внуков. Поэтому если у вас есть такой врач, не забудьте поздравить его сегодня, 9 февраля, с Международным днем стоматолога.

Также сегодняшний день отмечен в календаре как День гражданской авиации России. В этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров и грузы. Поздравления принимают все пилоты, бортпроводники и технические работники, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране.

9 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1895 году в городе Холиоке американского штата Массачусетс впервые состоялся волейбольный матч, в 1897-м стартовала первая полная перепись населения Российской Империи, в 1904-м началась Русско-японская война, а в 1969-м, ровно полвека назад, состоялся первый полет самолета «Боинг-747».

9 февраля родились русский поэт-романтик Василий Жуковский, государственный деятель, юрист Анатолий Кони, немецкий автоконструктор и предприниматель Вильгельм Майбах, режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд, герой Гражданской войны Василий Чапаев, народный артист СССР Борис Андреев, российская фигуристка Ирина Слуцкая.

В народном календаре 9 февраля - Златоустьев огонь. В этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Надо было затопить печь так, чтобы все поленья занялись разом - тогда в доме будет мир и достаток.

Именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не давать в долг ни денег, ни вещей. Занимайтесь спокойно будничными делами.