07.02.2019 | 17:12

Если у вас есть знакомые ученые, то сегодня, 8 февраля, поздравьте их с профессиональным праздником: в нашей стране отмечается День российской науки.

Этот день был учрежден в 1999 году Указом Президента Российской Федерации с датой празднования 8 февраля. В документе говорится, что праздник был установлен, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят 13 отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты. Всего в составе академии насчитывается более тысячи научных учреждений, более 48 тысяч научных сотрудников, в том числе около 900 академиков и более 1 000 членов-корреспондентов.

Кроме того, ежегодно в России 8 февраля отмечается День военного топографа. Так как любая военная операция начинается с карты, то неудивительно, что топографическая служба всегда была особо секретной, а полученные сведения нередко напрямую влияли на исход сражения.

7 февраля в истории произошло несколько значимых событий. В 1734 году Петр I подписал указ о создании Российской академии наук и художеств, в 1816-м в полицейской операции впервые была задействована собака, в 1837-м состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом, в 1838-м Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа, а в 1929-м, 90 лет назад, в русском языке появилось слово «вертолет».

В народном календаре сегодня Федор Поминальник. Считалось, что в этот день покойные тоскуют по родным и ходят по земле в поисках приюта. На Федора полагалось обязательно вспомнить своих умерших.

Именины в этот день отмечают Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.

8 февраля родились русский ученый-химик Дмитрий Менделеев, французский писатель Жюль Верн, актриса советского театра и кино Ирина Муравьева, народный артист СССР Вячеслав Тихонов, а также фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день подходит для укрепления и улучшения уже имеющихся возможностей.