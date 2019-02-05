05.02.2019 | 16:46

Если у вас есть знакомая по имени Оксана или Ксения, поздравьте ее с именинами. Потому что сегодня, 6 февраля, православные христиане отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской - одной из самых почитаемых святых.

Она родилась между 1719 и 1730 годами. Выйдя замуж, на 26-м году жизни Ксения овдовела. Это сильно повлияло на нее: Ксения раздала решительно все свое имущество бедным и избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Блаженная отказывалась от теплой одежды и денег и всю жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или, наоборот, в зеленой кофточке и красной юбке (очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа). Из милостыни она принимала лишь «царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала беднякам.

Блаженная Ксения скончалась около 1803 года. После многолетнего народного почитания в 1988-м она была причислена к лику святых.

Еще 6 февраля отмечается Международный день бармена. Дата праздника выбрана неслучайно. Сегодня отмечается день святого Аманда, бенедиктинского монаха, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

В истории 6 февраля известно несколькими знаменательными событиями. В 1626 году Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей, в 1900-м впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море, а в 2004-м 357 парашютистов образовали в небе Таиланда гигантский цветок, установив рекорд по купольной акробатике.

6 февраля родились американский диетолог, автор книги «Чудо голодания» Пол Брэгг, президент США Рональд Рейган, ямайский музыкант Боб Марли и российский композитор Игорь Матвиенко.

В народном календаре 6 февраля - Ксения Полузимница или Аксиньин день. На Аксинью крестьяне народными методами изучали будущую цену на хлеб. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес убавится, то и цена на него понизится - и наоборот. На юге же считалось, что если ржаной хлеб поутру на вид увеличился, то можно ждать хорошего урожая.

Именины отмечают Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю день очень хорош для энергичных и активных действий. Постарайтесь настроиться на позитив, и все ваши сегодняшние начинания будут успешными.