Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 янв 2019|01:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Не забудь! | 28 января - День защиты персональных данных

27.01.2019|09:18
Печать

Сегодня, 28 января, отмечается Международный день защиты персональных данных. В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Поэтому сегодня самое время вспомнить о правилах поведения в Интернете, которые помогают обезопасить не только виртуальную, но и реальную жизнь.

28 января 1981 года Совет Европы подписал конвенцию «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Это был первый документ, который определил механизмы защиты права человека на неприкосновенность его личной жизни и дал определение понятию «персональные данные».

Конвенция стала основой для дальнейшего развития и совершенствования регулирования в сфере защиты персональных данных. Сейчас рабочие группы разрабатывают предложения по ее обновлению для повышения уровня стандартов защиты не только в Европе, но и во всем мире.

Основные направления совершенствования законодательства ЕС в этой области: усиление ответственности владельцев и распорядителей информационных баз, уменьшение рисков при распространении персональных данных через Интернет, предоставление больших административных полномочий органам по вопросам конфиденциальности.

Дата 28 января вошла в историю благодаря нескольким знаменательным событиям. В этот день в 1897 году был получен первый дизельный двигатель, пригодный для серийного производства, в 1906-м в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы, а в 2003-м в Великобритании в продаже появилось так называемое топливо из майонеза – биодизель.

В народном календаре 28 января – Павлов день, который также называли днем колдунов. В этот день колдуны и ведьмы могли передавать свое искусство ученикам, которые в свою очередь опробовали полученные способности на окружающих. Поэтому в Павлов день, чтобы уберечься от порчи и сглаза, люди не только молились, но и принимали другие меры предосторожности: стучали по дереву и плевали через плечо.

В этот день родились русский историк, академик Василий Ключевский, русский философ, поэт, публицист Владимир Соловьев, советский писатель, поэт и драматург Валентин Катаев, советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион Леонид Жаботинский.

С именинами сегодня поздравляют Вениамина, Гавриила, Герасима, Елену, Ивана, Михаила, Павла и Прохора.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможны повышенная эмоциональность и обидчивость. Постарайтесь ни с кем не ссориться – потом будет трудно помириться. Также день не подходит для серьезных дел и начинаний.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 