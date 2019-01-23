23.01.2019 | 17:44

24 января позабудьте про снег за окном и побалуйте себя совершенно летним лакомством - мороженым. Да не каким-нибудь, а совершенно конкретным, ведь сегодня отмечается Международный день эскимо.

Именно 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на изготовление сливочного мороженого, покрытого шоколадной глазурью.

24 января произошло еще несколько знаменательных исторических событий.

В 1606 году было официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид. Сейчас это крупнейший город страны с населением свыше трех миллионов человек.

В 1848-м началась калифорнийская золотая лихорадка. Как только весть об обнаружении золота близ городка Колома распространилась, туда приехали около 300 тысяч человек на поиски золота.

В 1931-м в Москве был основан цыганский театр «Ромэн», в 1935-м в продаже появилось первое баночное пиво, а в 2003-м был создан Национальный филармонический оркестр России.

В народном календаре 24 января - Федосеев день, обычно он очень холодный. Крестьяне считали, что морозы - дело рук нечистой силы, которую во время Святок выгнали из домов. Если на Федосея бывало тепло, то наши предки ждали ранней весны.

Именины сегодня отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий и Федор.

В этот день родились французский драматург и публицист Пьер Бомарше, немецкий писатель, композитор, дирижер Эрнст Теодор Амадей Гофман, русский живописец Василий Суриков, филолог и языковед Дмитрий Ушаков, народный артист СССР Михаил Ромм, советский эстрадный певец Валерий Ободзинский и народный артист СССР Юрий Башмет.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, в этот день легко помириться с людьми, отношения с которыми вы считали безнадежно испорченными: нужно лишь попробовать посмотреть на ситуацию их глазами.