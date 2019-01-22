22.01.2019 | 16:27

Сегодня, 23 января, как только выпадет свободная минутка, возьмите ручку или карандаш и напишите несколько строчек. Может быть, это будет признание в любви, может быть - открытка дорогому человеку, а может, просто расчет расходов за последние дни. Таким образом вы отметите День ручного письма, который также называют Днем почерка.

Не секрет, что у каждого человека почерк так же неповторим, как отпечатки пальцев. Кто знает, может быть, скоро появятся гаджеты, позволяющие писать электронные письма своим почерком. А пока не ленитесь - и пишите, пишите!

23 января в истории произошло несколько знаменательных событий.

В 1849 году в штате Нью-Йорк диплом врача был впервые вручен женщине, ее имя - Элизабет Блэквелл.

В 1881-м в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского.

В 1895 году люди впервые ступили на берег Антарктиды, это были члены норвежской экспедиции.

В 1960-м был установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины: приборы зафиксировали глубину 11 521 м (однако впоследствии цифра была скорректирована - 10 918 м).

В народном календаре 23 января - Григорий Летоуказатель. В этот день можно было спрогнозировать, каким окажется лето. Считалось, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут дождливыми.

Именины сегодня отмечают Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел и Петр.

23 января родились французский писатель Анри-Мари Бейль, работавший под псевдонимом Стендаль, французский художник Эдуард Мане, немецкий математик Давид Гильберт, советский кинорежиссер, актер и сценарист Григорий Александров и российский каскадер, актер и продюсер Александр Иншаков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю в этот день велика вероятность попасть под чужое влияние. Лучше всего сегодня отдыхать, а если это невозможно, то заниматься только привычными текущими делами.