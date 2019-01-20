20.01.2019 | 16:35

В понедельник, 21 января, не забудьте обнять самых родных и близких людей, ведь сегодня отмечается Международный день объятий. Изначально он был учрежден в США в 1986 году и назывался Национальным днем объятий, однако вскоре распространился по всему миру.

В России и Республике Беларусь сегодня отмечают День инженерных войск. Свою историю эти войска ведут с 21 января 1701 года, когда Петр I подписал указ о создании в Москве Школы пушкарского приказа. Там готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

В истории в этот день произошло несколько важных событий.

В 1775 году в Москве казнили Емельяна Пугачева, предводителя народного восстания и Крестьянской войны 1773-1775 годов.

В 1921-м Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «руководящая роль партии», речь, разумеется, шла о коммунистической партии.

В 1945 году было принято решение об основании в Москве Главного ботанического сада, землю по него выделили в мае того же года в Останкинском лесопарковом массиве.

В 1954-м на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку, названную в честь «Наутилуса» Жюля Верна. Это произошло в Коннектикуте (США).

В народном календаре 21 января – Емельян зимний. В этот день угощали кумовьев: наши предки верили, что тогда это принесет здоровье их детям.

Емельяна также называли Перезимником, поскольку после 21 января ожидали скорой смены погоды.

Именины сегодня отмечают Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий и Юлиан.

21 января родились американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг, русский религиозный философ Павел Флоренский, итальянский конструктор дирижаблей Умберто Нобиле, французский дизайнер-модельер Кристиан Диор, советский и российский хореограф Игорь Моисеев, испанский оперный певец Пласидо Доминго и народный артист России Дмитрий Харатьян.

Сегодня полнолуние, луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю этот день нужно проводить в спокойном ритме, по возможности отложив все серьезные дела.