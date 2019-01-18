18.01.2019 | 16:41

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают один из самых значимых и почитаемых праздников - Крещение Господне. Этот день наши предки также называли Святым Богоявлением.

По преданию, Сын Божий был крещен в водах реки Иордан, отсюда и название «иордань», которое дано прорубям в виде православного креста во льду водоемов. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства, становится целебной и хранит эти свойства весь год. Поэтому в этот день после Божественной литургии верующие выстраиваются в очередь, чтобы набрать освященной воды.

На Крещение девушки в последний раз пытались гадать - выходили за ворота и смотрели на первого встречного. Если это был старик, то на создание семьи в этом году не надеялись, а если молодой парень - жди замужества.

В истории 19 января отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1920-м на территории Московского университета на улице Моховой был заложен памятник Герцену и Огареву, в 1955-м президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию, в 1963-м состоялось сенсационное выступление The Beatles на сцене театра «Палладиум» в Лондоне, а в 1991-м в ходе операции «Буря в пустыне» в Персидский залив было вылито 816 тысяч тонн нефти.

19 января родились писатель и автор жанра ужасов Эдгар Аллан По, российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, советский поэт Михаил Исаковский, русский живописец Валентин Серов и французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день самым мощным, сильным и счастливым днем месяца, располагающим к активным и решительным действиям.