16.01.2019 | 16:04

Сегодня, 17 января, отмечается День детских изобретений. Как известно, дети - потрясающие фантазеры, их любопытство не знает границ, а для того, чтобы его удовлетворить, они прибегают к способам, которые не придут в голову взрослым.

К примеру, мало кто знает, что ласты для плавания, которые надеваются на руки, изобрел 12-летний американский подросток по имени Бенджамин Франклин. Он впоследствии стал государственным деятелем, дипломатом, ученым, изобретателем и журналистом. Именно день его рождения и выбрали для праздника юных изобретателей.

Сегодняшние дети не уступают своим предшественникам. А в Пензенской области создаются особые условия для того, чтобы выращивать изобретателей и рационализаторов. Это центры инновационного творчества , детский технопарк «Кванториум», всевозможные выставки и другие мероприятия, посвященные проектам юных гениев.

17 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 395 году Римская империя разделилась на Восточную и Западную, в 1377-м резиденцией папы римского стал Ватикан, а в 1773-м Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.

17 января родились российский ученый, основоположник аэродинамики Николай Жуковский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра Константин Станиславский, американский гангстер Аль Капоне, американский боксер, олимпийский чемпион Мохаммед Али, советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов и киноактер, сценарист и продюсер Джим Керри.

В народном календаре 17 января - Зосима Пчельник. Подходят к концу Святки, и, согласно верованиям наших предков, нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. В день Зосимы на Руси было принято гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу с кочергами. Во главе процессии несли горящую ветошь.

Люди перемещались от двора ко двору, кричали: «Выходи, нечистая сила!» и «забивали черта» - понарошку, несильно, колотили одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер, через который парни и девушки прыгали, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Именины сегодня отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей и Филипп.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что для первой половины дня характерно усиление обаяния, уверенности в своих силах, энтузиазма. А вот после обеда наступает время успокоиться и вернуться к обыденным делам.