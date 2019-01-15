15.01.2019 | 14:29

Сегодня можно встретить утро всемирно известными музыкальными композициями Yesterday, Yellow Submarine или Let It Be. Потому что 16 января отмечается Всемирный день The Beatles.

Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern. Там начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя два года к ним присоединился Ринго Старр.

В привычном составе группа The Beatles проработала восемь лет. За эти годы коллектив официально выпустил 13 альбомов. Сейчас он занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. А 16 января везде звучат песни легендарной британской четверки.

16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер - комбайн для восстановления льда на катках, позволивший избавиться от ручной работы. В его честь 16 января отмечается День ледовара - праздник всех заливщиков льда: и профессиональных, трудящихся на больших аренах, и любителей, которые делают катки во дворах для детворы.

От качества льда в огромной степени зависит выступление спортсменов. Вот цитата из книги известной писательницы Александры Марининой «Чувство льда»:

«И однажды наступил момент, когда я оттолкнулся, чтобы выполнить прыжок, и лед, словно батут, спружинил вместе со мной и подбросил меня в воздух, а когда я приземлялся, мягко принял меня и как будто обнял лезвие конька, чтобы оно не покачнулось и чтобы выезд был уверенным. И я вдруг понял, что стою на льду твердо, как в тапочках дома на полу, и лед вовсе не враг, не противник».

Для того чтобы ледовое покрытие на хоккейном поле или арене для выступления фигуристов не подвело спортсменов, требуется высочайшая квалификация специальных мастеров - ледоваров. Поздравьте сегодня этих профессионалов с их праздником!

16 января произошло несколько важных исторических событий. В 1547 году на Руси состоялось первое венчание на царство: титул царя стал носить Иван IV Грозный. В 1920-м в США был официально закреплен сухой закон. А в 1963-м Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.

16 января родились писатель Викентий Вересаев, художник Аристарх Лентулов, писатель и киносценарист Павел Нилин, актер Василий Лановой, футболист и тренер Василий Жупиков.

В народном календаре 16 января - Гордеев день. Наши предки верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, так сильно доят коров, что те погибают. Уберечь скотинку просили домового и читали соответствующие заговоры, а самих буренок угощали овсяной кашей на молоке.

Именины отмечают Василий, Гордей и Ирина.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что для сегодняшнего дня характерно усиление обаяние, уверенности в своих силах, энтузиазма. Однако во второй его половине будьте готовы пойти на компромисс.