13.01.2019 | 09:09

Сегодня, 14 января, – первый день нового года по старому стилю. Старый Новый год – уникальный праздник, который отмечают в России.

Редкий исторический феномен получился в результате смены летоисчисления. В этот день многие друзья и семьи вновь собираются за столом и поздравляют друг друга с Новым годом. А для многих верующих людей старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Также 14 января свой профессиональный праздник отмечают работники трубопроводных войск России. Первый отдельный батальон перекачки горючего был сформирован 14 января 1952 года. Именно в честь этой даты и учредили праздник.

За несколько десятков лет конструкторы, инженеры, воины-трубопроводчики разработали, создали и приняли на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки. Вот лишь один пример: за время деятельности этих войск в Афганистане на территории страны были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1 200 км для подачи горючего советским войскам.

Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне – один из великих праздников для верующих. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву и обращаться к нему. Ветхозаветное обрезание являлось прообразом христианского крещения.

14 января произошло несколько знаменательных событий. В 1700 году Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. В 1814-м в Петербурге открылась для общего посещения Императорская публичная библиотека. Также эта дата считается днем рождения Московской области.

14 января появились на свет российский географ Петр Семенов-Тян-Шанский, советский писатель-романист Анатолий Рыбаков, японский писатель и драматург Юкио Мисима, советский хоккеист Валерий Харламов и актриса театра и кино Анна Самохина.

В народном календаре 14 января – Васильев день. В старину девушки особенно активно гадали о замужестве. Согласно приметам, в этот день полагалось обязательно иметь в доме денежный запас и не давать денег в долг. Снег или сильный мороз обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга на Васильев день — хороший сбор орехов.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не ссориться с близкими, отбросить страхи и отогнать мрачные мысли. Силы лучше направить на активный отдых и укрепление здоровья.