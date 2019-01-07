07.01.2019 | 14:18

Сегодня, 8 января, прекрасное время для того, чтобы отметить Женский день. Да-да, не удивляйтесь! Особенно он удастся, если придать ему греческий колорит - например, побаловать себя греческим салатом или включить в культурную программу танец сиртаки. Потому что сегодня в Греции отмечают Гинайкратию - фестиваль женщин.

Жительницы страны проводят свой день в кафе или других местах развлечения и отдыха, а их мужчины остаются дома и занимаются женскими хлопотами - домашним хозяйством и воспитанием детей. Так что если вы решите отпраздновать в своей семье Гинайкратию, то это станет для сильной половины хорошей тренировкой перед 8 Марта.

Православные христиане сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы, один из важнейших праздников, когда верующие с хвалебными и благодарственными песнями обращаются к Богоматери. Собором он называется потому, что совершается общее (соборное) чествование и других лиц, близких Деве Марии и Иисусу Христу.

8 января в истории произошло несколько знаменательных событий. Именно в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится, в 1861-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света», в 1957-м 13-летний Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам, а в 1959-м Шарль де Голль - президентом Французской Республики.

8 января родились советская балерина Галина Уланова, советский поэт Ярослав Смеляков, американский певец и актер Элвис Пресли, советская и российская актриса театра и кино Марина Неелова.

В народном календаре сегодня Бабьи каши, день, когда чествовали повивальных бабок, поднося им щедрые подарки и угощения. К этим опытным женщинам приходили за благословением с детьми, которым они помогли появиться на свет, и повитухи кормили гостей кашей. Особенно заглянуть к бабкам рекомендовалось в этот день будущим мамам и молодым девушкам. Кстати, повивальными они назывались потому, что умели правильно спеленать новорожденного малыша пеленками - «свить», чтобы он спал спокойно.

С сегодняшнего дня в народе начинались гадания, продолжавшиеся до самого Крещения. Главными предметами, о которых пытали судьбу, - свадьба, смерть и урожай. Сегодня гадания играют развлекательную роль, однако юные девушки с интересом и удовольствием ворожат о своих суженых.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил и Николай.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодняшнее утро наполнено энергией и силой, и рекомендует постараться сделать как можно больше в первой половине дня. После обеда возможны перемены настроения и конфликтные ситуации, постарайтесь не поддаваться на провокации.