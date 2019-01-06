06.01.2019 | 14:52

7 января православные христиане отмечают Рождество. Это один из важнейших праздников, который признан государственным более чем в 100 странах мира.

Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В этот день в городке Вифлееме произошло небывалое событие - у Девы Марии родился Богомладенец, Сын Божий.

Придя на землю, Христос не был знатен и богат: он родился в пещере, и дитя положили в ясли, куда кладут корм для животных. Его первыми гостями стали простые пастухи.

Волхвы подарили младенцу золото, ладан и смирну. Это имело глубокий смысл: золото ему принесли как царю в качестве дани, ладан - как Богу, а смирну - как человеку, который должен умереть (смирной помазывали умерших).

Рождество входит в число двунадесятых праздников и завершает строгий сорокадневный Рождественский пост. В ночь с 6 на 7 января в храмах проходят рождественские богослужения, а после наступают Святки - 12 дней, в течение которых отмечают праздник.

У наших предков существовало множество примет и обычаев, которые они соблюдали на Рождество. Так, хозяйке дома в этот день нужно было обмести углы веником из крапивы и таким образом изгнать нечистую силу.

Кроме того, всем во избежание неурожая полагалось надеть новые рубахи: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество - хоть сурова, да нова».

Крестьяне подмечали: если на Рождество выпадет иней - уродится хлеб.

На портале PenzaInform.ru можно прочитать о том, как будут отмечать этот праздник в Пензе, Заречном и Кузнецке.

7 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1610 году Галилео Галилей открыл спутники Юпитера, в 1852-м в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную елку, а в 1928-м начались летные испытания учебного самолета и легкого ночного бомбардировщика У-2.

7 января родились французский изобретатель, создатель воздушного шара Жак-Этьенн Монгольфье, народные артистки СССР Мария Миронова и Нина Сазонова, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Кубасов, народная артистка России Наталья Гвоздикова, а также два олимпийских чемпиона: советский тяжелоатлет Василий Алексеев и российская конькобежка Светлана Журова.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, 7 января удастся совершить невозможное. Сегодня вы получите силы для духовного роста, сможете решить финансовые и рабочие вопросы.