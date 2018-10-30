30.10.2018 | 15:04

Если вы когда-нибудь бывали на Черном море, то сегодня, 31 октября, - весьма подходящий день для того, чтобы пересмотреть пляжные фотографии и вспомнить плеск волны, легкий ветер, ослепительное южное солнце и ласковый шелест магнолий. Потому что сегодня отмечается Международный день Черного моря.

Он учрежден в память о событии 1996 года, когда шесть причерноморских стран: Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. К этому времени исследования показали, что жизнеспособность водной среды за последние три десятилетия значительно ухудшилась.

В День Черного моря проходят конференции, круглые столы и другие просветительские мероприятия, посвященные его проблемам и сохранению.

31 октября в России отмечают профессиональный праздник специалисты, помогающие понимать речь глухим людям, - сурдопереводчики. В мире на языке жестов общаются несколько миллионов людей. В Америке и Швеции человек не может работать в полиции и социальной сфере, если он не владеет основными приемами жестовой речи. В Финляндии на 1 000 глухих приходится 300 сурдопереводчиков. В России же - всего три.

Сегодня также принимают поздравления работники СИЗО и тюрем, их профессиональный праздник существует с 2006 года.

31 октября во многих странах мира отмечают канун Дня Всех Святых - Хеллоуин. Считается, что празднику, истоки которого в кельтской культуре, порядка двух тысяч лет.

В этот день дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по домам, выпрашивая сладости. Для отпугивания злых духов используются полые тыквы с вырезанными глазами и свечой внутри. Но не все знают, что тыквы начали применять американцы, а до этого времени в Шотландии и Ирландии была в ходу репа, а в Англии - свекла.

В последние годы Хеллоуин стал популярен не только в Европе, но и в некоторых азиатских странах. А вот в России к нему отношение неоднозначное. Кто-то от души веселится, а кто-то считает иноземный праздник едва ли не богохульством и поклонением дьяволу.

31 октября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1811-м был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из мавзолея, а в 1984-м совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В этот день родились английский поэт-романтик Джон Китс, народный артист СССР Анатолий Папанов, голландский живописец Ян Вермеер.

В народном календаре сегодня Луков день. Отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку почитали как покровителя художников, в первую очередь иконописцев. Кроме того, полагали, что он являлся искусным лекарем, а на Руси одним из популярнейших лекарственных средств был лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Николай, Сергей, Юлиан.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодняшний день неблагоприятен для начала серьезных дел. Однако именно сегодня проявляются скрытые духовные возможности и творческие способности.