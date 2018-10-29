29.10.2018 | 17:59

Сегодня, 30 октября, в нашей стране отмечается два праздника - День основания Российского военно-морского флота и День инженера-механика.

В этот день в 1696 году по настоянию Петра I боярская дума приняла решение о создании регулярного военно-морского флота: «Морским судам быть!». Современный Военно-Морской Флот РФ - это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные и десантные корабли, самолеты морской авиации. А нынешние моряки продолжают и развивают славные традиции флота, имеющего уже более чем 300-летнюю историю.

Инженер-механик - профессия, веками пользовавшаяся уважением и любовью народа. Недаром Николай Лесков посвятил одно из своих произведений талантливому мастеру-самоучке Левше, а имя Ивана Кулибина стало нарицательным для изобретателей. И сегодня звучат поздравления в адрес работников инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности.

Также 30 октября известно в нашем государстве как День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. Люди объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР и бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

30 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1653 году В России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников, в 1888-м был получен первый патент на шариковую ручку, в 1941-м началась героическая оборона Севастополя, в 1967-м впервые в космосе произошла автоматическая стыковка кораблей, а в 1990-м в Москве открыли памятник жертвам политических репрессий.

В этот день родились Маршалы Советского Союза Дмитрий Устинов и Николай Огарков, звезда мирового футбола Диего Марадона, французский актер и режиссер Клод Лелуш, советская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр Людмила Рогачева.

В народном календаре 30 октября - Осия Колесник. На Осию с телег снимали колеса, чинили и загоняли повозки в сарай до весны. По последнему скрипу колес гадали об урожае будущего года: если телега едет тихо - уродится много хлеба и овощей.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия и Сергей.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день благоприятен для активного движения вперед. Если сегодня вы устроитесь на новую работу, карьерный рост обеспечен.