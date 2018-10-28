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Не забудь! | 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

28.10.2018|12:50
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29 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники службы вневедомственной охраны Росгвардии. В состав Федеральной службы войск национальной гвардии она входит с апреля 2016 года, а раньше подчинялась Министерству внутренних дел РФ.

Это подразделение - одно из самых многочисленных, его сотрудники охраняют более полутора миллиона квартир россиян и многие объекты, выявляют и задерживают нарушителей закона.

В этом году в Пензе в преддверии профессионального праздника прошла торжественная церемония приведения к присяге будущих стражей порядка. Клятву уважать и защищать права, свободы и законные интересы граждан дали 24 новобранца.

А еще 29 октября - знаменательный день для всех, кто когда-либо состоял в рядах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Ведь сегодня со дня образования комсомола исполняется 100 лет! Решение о самороспуске организации было принято в 1991 году, за 73 года через ее ряды прошли более 160 миллионов человек.

Сегодня также отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который является одной из основных причин смерти и инвалидности. В России только 8% выживших после инсульта удается вернуться к прежней жизни. Поэтому профилактические мероприятия, в том числе приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом, имеют огромное значение.

В Пензе сегодня состоится прямая линия с главным внештатным неврологом областного минздрава Алексеем Булановым. Желающие получат возможность спросить обо всем, что их интересует по данной теме, с 10:00 до 11:00 по телефону 59-17-20.

Каждому стоит помнить о простых правилах, соблюдение которых позволит избежать инсульта: нужно следить за своим весом, контролировать уровень артериального давления, полностью отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни.

На остановках общественного транспорта в Пензе разместили баннеры, описывающие первые признаки инфаркта и инсульта.

29 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1922 году в столице открылся Театр Революции (ныне - Московский академический театр имени Владимира Маяковского), в 1929-м на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций, а в 1998-м в космический полет отправился 77-летний астронавт Джон Гленн.

В народном календаре сегодня Лонгин Сотник. На Руси святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней, поэтому 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. На Лонгина также было принято доставать из сундуков зимнюю одежду и проветривать ее на первом морозе.

Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий и Терентий.

29 октября родились советский физик, академик Абрам Иоффе и актер театра и кино, народный артист Украины Алексей Горбунов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю этот день подходит для торговли и любых денежных операций, удачен для начала крупных дел, особенно строительства.

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