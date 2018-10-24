24.10.2018 | 19:02

Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника. Впервые указ о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских» появился в 1653 году. Его издал царь Алексей Михайлович. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны.

Сейчас российские таможенники активно используют в работе системы анализа и управления рисками, осваивают передовые технологии контроля и оформления. Все больше и больше таможенных постов переходит на электронную форму декларирования товаров и транспортных средств с применением электронных цифровых подписей.

Именно таможня является одним из первых заградительных постов на пути контрабанды оружия и наркотиков, обеспечивает безопасность поставок товаров и транспорта. И в этот день ее сотрудники получают заслуженные поздравления от руководства, коллег и друзей.

Сегодня в России отмечается также День работника кабельной промышленности. Праздник был учрежден в честь события, произошедшего в 1879 году. Тогда инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге. А сегодня в России кабельная промышленность насчитывает порядка 350 предприятий.

В каждый последний четверг октября активисты-экологи предлагают провести день без бумаги. «Научимся использовать бумагу рационально!» - таков основной тезис международной кампании.

По задумке организаторов, за один день экономии бумаги в офисах или на производстве можно спасти целый лес. Международная общественность поддерживает эту инициативу уже более 15 лет. Так что и вы постарайтесь провести рабочий день без пустой бумажной волокиты.

В Литве 25 октября отмечают День Конституции, а в Беларуси - праздник мельников.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1762 году Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами. В 1922-м в Советской России завершилась Гражданская война. В 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. В этот день крестьяне до полуночи наблюдали за небом и судили по звездам о погоде и будущем урожае. Звездное небо сулило урожай гороха, яркие светила предвещали морозы, тусклые - оттепель.

25 октября родились композиторы Жорж Бизе и Иоганн Штраус («король вальсов»), писатель Глеб Успенский, оперная певица Галина Вишневская, художник Пабло Пикассо, актрисы Анни Жирардо и Тамара Семина.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас и Федот.

Ночное светило находится в фазе полнолуния. Лунный календарь советует сегодня спокойно заниматься рутинными делами, а если повезет, вообще отложить работу - полежать в кровати подольше, почитать или погулять.