21.10.2018 | 15:41

22 октября во всем мире известно как День заикающихся людей. Он был учрежден Международной ассоциацией заикающихся людей.

Этим нарушением речи страдает около 1% населения Земли. К сожалению, в обществе, особенно в детских коллективах, встречается неправильное отношение к заикающимся людям. В результате они испытывают большой стресс.

Тем не менее многие обладатели этого дефекта речи смогли реализовать себя и продолжают это делать в таких сферах, где требуется умение красиво говорить. Заикались Уинстон Черчилль и Мэрилин Монро, среди наших современников нарушение речь есть у Брюса Уиллиса и Артемия Троицкого.

Сегодня, в четвертый понедельник октября, также отмечается Международный день школьных библиотек.

В истории 22 октября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1883 году в Нью-Йорке была открыта Метрополитен-опера, в 1938-м изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию, в 1962-м началось противостояние между СССР и США - Карибский кризис, а в 1990-м городу Горькому было возвращено историческое название - Нижний Новгород.

В народном календаре сегодня Яков Дровопилец. В этот день в крестьянских подворьях начиналась заготовка дров на зиму. Считалось, что к Якову из осеннего полена ушли все соки, поэтому оно будет гореть жарко.

В этот день наши предки пекли пироги с кашей и угощали ими соседей, чтобы жить сытно, в мире и согласии.

Именинники 22 октября Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков.

В этот день родились венгерский композитор Ференц Лист, французские актрисы Сара Бернар и Катрин Денев, русский писатель Иван Бунин, советский и российский актер Спартак Мишулин, советский поэт Николай Доризо и легендарный футболист Лев Яшин.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня лучше всего работать в команде: вместе с коллегами вы найдете пути решения любых проблем. Также этот день благоприятен для стрижки.